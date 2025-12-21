به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح جامع مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب با تمرکز بر هوشمندسازی شبکههای موجود و بدون ایجاد تغییر در ساختار هیدرولیکی شبکه، در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
وی با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح افزود: در قالب این پروژه، شبکه توزیع آب کلانشهر تبریز به پنج پهنه مستقل آبرسانی تقسیم شده و با ایجاد حوضچهها و استقرار تجهیزات سنجش پارامترهای هیدرولیکی و کیفی، پایش دقیق شبکه در ۲۸ نقطه مرزی انجام میشود.
مدیرعامل آبفای استان ادامه داد: دادههای بهدستآمده از ایستگاههای سنجش بهصورت برخط به مرکز کنترل منتقل شده و امکان راهبری متمرکز شبکه را فراهم میکند؛ اقدامی که نقش مؤثری در شناسایی سریع نشتها، کاهش هدررفت آب و افزایش تابآوری شبکه توزیع دارد.
