  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

سرمست: ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان توانمند آذربایجان شرقی

سرمست: ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان توانمند آذربایجان شرقی

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان توانمند استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه، در آئین معارفه مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از زحمات پروین اشراقی اسکویی در مدت سرپرستی همزمان «دفتر امور اجتماعی و فرهنگی» و «دفتر امور زنان و خانواده»، لیلا بنام را به عنوان مدیرکل جدید امور دفتر زنان و خانواده معرفی کرد.

استاندار با تاکید بر استفاده از ظرفیت بانوان توانمند استان و تشکیل گروه‌های مشورتی زنان در حوزه‌های تخصصی، برای مدیرکل جدید دفتر امور زنان و خانواده آرزوی موفقیت کرد.

لیلا بنام از کارشناسان باسابقه دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی است که پیش از این معاون این دفتر بود.

کد خبر 6697530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها