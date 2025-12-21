سرمست: ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان توانمند آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه، در آئین معارفه مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از زحمات پروین اشراقی اسکویی در مدت سرپرستی همزمان «دفتر امور اجتماعی و فرهنگی» و «دفتر امور زنان و خانواده»، لیلا بنام را به عنوان مدیرکل جدید امور دفتر زنان و خانواده معرفی کرد.
استاندار با تاکید بر استفاده از ظرفیت بانوان توانمند استان و تشکیل گروههای مشورتی زنان در حوزههای تخصصی، برای مدیرکل جدید دفتر امور زنان و خانواده آرزوی موفقیت کرد.
لیلا بنام از کارشناسان باسابقه دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی و دانشجوی دکترای جامعهشناسی است که پیش از این معاون این دفتر بود.
