۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

تساوی فولاد هرمزگان و آکادمی کیا در بندرعباس

بندرعباس- دیدار تیم‌های فولاد هرمزگان و آکادمی کیا در هفته دهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، با وجود ایجاد موقعیت‌های متعدد از سوی نماینده هرمزگان، در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فولاد هرمزگان و آکادمی کیا از هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، ظهر امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی پرگل ۳ بر ۳ رضایت دادند.

گل‌های تیم فولاد هرمزگان در این دیدار توسط محمدحسین بذرپاچ، سجاد طجرلو و ایمان رئیسی‌نسب به ثمر رسید تا شاگردان رضا مرتضی‌زاده سه بار دروازه حریف تهرانی خود را باز کنند.

با این نتیجه، فولاد هرمزگان امتیازات خود را به عدد ۱۵ رساند و همچنان در میانه جدول رقابت‌های لیگ دسته دوم قرار گرفت.

نماینده هرمزگان در هفته یازدهم این رقابت‌ها، روز ۵ دی‌ماه در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم رخش خودرو تبریز خواهد رفت.

