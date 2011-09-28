حجاب بالندگی جامعه دینی را به دنبال دارد/ حجاب ضامن حفظ سلامت نسل

به گزارش خبرنگار مهر، حجاب به تعبیری نمادی از پایبندی به اصول و مبانی دینی است که جلوه در زن مسلمان دارد.

حجاب به زن مسلمان پاکی و سلامت می بخشد و وی را از شر آفتها، وسوسه ها، آلودگی ها و شیطنت ها مصونیت می بخشد و موجبات رشد و بالندگی معنوی بانوان، خانواده ها و به طبع جامعه دینی را فراهم می کند.

یکی از فواید و آثار حجاب، شخصیت بخشی به زن است.

به باور جامعه شناسان و روانشناسان، زن بر اساس فطرتش مایل است از دسترسی اجانب و خیانت طماعان به دور باشد و بالفطره طالب و مشتاق حجب و حیا است که این حس باطنی محصولی از تدبیر الهی در خلقت و آفرینش است و خداوند با دادن این ویژگی این توانایی را به او داده است تا از گوهر درونی و منزلت انسانی خود حراست کند.

"ویل دورانت" نویسنده مشهور کتاب تاریخ تمدن وقتی به نقش زنان در تمدن سازی می رسد می نویسد: زنان به طور تجربی دریافتند که دست و دل بازی و خود را رها سازی موجب طعن، آزار و تحقیر آنان است و این نکته را فهمیده اند که آنچه به راحتی در دسترس نباشد، یعنی بجوییم و نیابیم، عزیزتر و گرانبها تر می شود.

یک کارشناس دینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن به بحث گذاشتن موضوع حجاب، حجاب را از منظر قرآن تشریح کرد.

حجاب در قرآن

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در مورد حجاب در قرآن اظهار داشت: مستفاد از کلام الهی این است که فلسفه عملیه حجاب، کسب تقوا، پاکی و خداترسی از افتادن در ورطه محرمات است و در نتیجه برای تقرب زن به خدا و دستیابی به طهارت و تزکیه نفس است.

حجاب دیداری

وی افزود: قرآن مجید حجاب را در سه فصل دیداری، گفتاری و رفتاری ضرورت بخشیده است که در فصل اول در آیه 30 از سوره شریفه نور توصیه ویژه برای مردان و در آیه بعد توصیه ای ویژه و موکد برای زنان و مردان با یک مضمون دارد که هر دو در زمینه حجاب دیداری، چشمهای خود را از دیدن مناظر حرام و نامحرم بپوشانند و مراعات شئون و حدود و حریم نوامیس را بنمایند.

حجاب گفتاری

حسینی ادامه داد: در فصل دوم (حجاب گفتاری) در سوره شریفه احزاب به زنان توصیه می کند که در سخن گفتن از ناز و عشوه ونازک گویی که زمینه دلربایی برای نامحرمان فراهم می کند بپرهیزند و حجاب گفتاری داشته باشند تا بیماران طمع و رز، طمع در آنان نکنند.

حجاب رفتاری

امام جمعه ابرکوه عنوان کرد: در فصل سوم (حجاب رفتاری) در سوره شریفه نور توصیه می فرماید که در راه رفتن و حرکات و سکنات خود نیز مراقب باشند و زمینه جلب توجه نامحرمان را با جلوه بخشی به زیور آلات و زینتهای زنانه خود فراهم نکنند.

حجاب و مطلوبیت شخصیتی زن

این کارشناس دینی افزود: بر همه روشن است که حجاب از فریضه های شرع مقدس اسلام است که به زن مسلمان وقار، آرامش و شخصیت می بخشد و چنانچه با اعتقاد دینی ملتزم به حجاب اسلامی باشد، او را از هر گونه گرایش به سمت مفاسد، ناپاکی و ناروایی باز می دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس است که هر جوانی با هر ایده و انگیز ترجیح می دهد از دختری با حجاب و مذهبی خواستگاری کند زیرا می داند به برکت حجاب، او پاک و معصومه از خطا و خلاف است و با عنایت به آموزه های دینی، اسلام به زن، مطلوبیت و منزلت انسانی می بخشد و مطلوبیت جنسی را محصور و محدود در کانون مجاز خانواده می کند و بر همین اساس چنین زنان و دختران محجبه و مذهبی مطللوبیت شخصیتی دارند.

حسینی عنوان کرد: زنی که شخصیت دینی ندارد خود را شهره بازار گناه می کند و با بدحجابی، بی حجابی و بی فرهنگی، ظواهر زنانگی خود را در معرض تاراج قرار می دهد و دغل دوستان مگس صفت را به دنبال خود می کشاند و با این کار خود فساد و اشاعه فحشاء را در جامعه ترویج می کند.

حجاب عامل تضمین سلامت و پیشگیری فساد در جامعه است

امام جمعه ابرکوه افزود: با اندک تاملی از آموزه های دینی در می یابیم که اصل برنامه های دین در تضمین سلامت اخلاقی و مذهبی جامعه، پیشگیری است تا درمان و این به این معناست که قرآن و اسلام می خواهد انسان و جامعه را از افتادن در بستر بیماریهای اخلاقی و عملی یعنی گناه باز دارد و بر همین اساس یک زن مومنه مسلمان بر اساس باور دینی و اعتقادی، همواره خود را در محضر خدای متعال می داند و از این رو از هرگونه معصیت و بی عفتی پرهیز می کند و زمینه گناه را برای خود و نامحرمان فراهم نمی کند.

حسینی ادامه داد: از طرفی مرد جوان مسلمان نیز با حرمتی که برای حجاب و محجبات قائل است از خط قرمز اختلاط و التذاذ از نامحرم ولو با نظر و نگاه، عبور نمی کند و در نتیجه سلامت اخلاقی و معنوی زندگی فردی و اجتماعی در جامعه دینی تضمین می شود و جامعه امنیت اخلاقی و روانی پیدا می کند ضمن اینکه بانوی محجبه نیز در این وصف، از آرامش خاطر و امنیت روانی برخوردار می شود.

وی تصریح کرد: با این بیان معلوم می شود که حجاب ضامن سلامت معنوی جامعه و کرامت و شخصیت انسانی و کمالات معنوی زن مسلمان است.

حجاب و خانواده

حسینی افزود: از منظر اسلام زن که نیمی از پیکره جامعه است، شخصیتی گرامی، نقش آفرین و سرنوشت ساز دارد و چون به عنوان مادر، سازنده شخصیت دینی مردان و زنان فردای جامعه است و در کانون خانواده نقش محوری دارد، با حجاب و وقار دینی خود، استحکام بخش این کانون است و این کانون محلی است که در حقیقت پرورش بخش نسل آینده و پناهگاه روحی و عاطفی فرزندانی است که زنان و مردان فردای جامعه هستند و بر این اساس اگر این کانون ارزشی، جاذبه دینی داشته باشد،بنیان آن مستحکم، مطمئن و آرام می شود و این جاذبه عمده باید از ناحیه مادر عفیفه ایجاد شود.

اگر حجاب و عفت مادر رنگ باخته باشد، مولودش دختران بدحجاب و پسران هرزه و بدنگاه خواهد بود و رفته رفته ارتباطات فراتر از خانواده از خط قرمز عفت و پاکی می گذرد و بی حد و مرز می شود.

با وجود چنین خانواده هایی که عنصر ایمان و عفت در زندگی آنها رنگ باخته در نتیجه زن به مرد خیانت می کند و خود را در معرض کام جوئی طماعان قرار می دهد و مرد نیز به زن و زندگی خیانت می کند و در این میان با متزلزل شدن بنیان خانواده این سئوال مطرح است که دختران و پسران به چه سرنوشتی مبتلا خواهند شد؟ متعاقب آن نظام اجتماعی چه سرانجامی خواهد یافت؟

حجاب ضامن حفظ سلامت نسل

دست قدرت و حکمت الهی امیال و عزیزه های گوناگونی را در وجود انسان قرار داده تا بشر بتواند توسط آنها به حیات مادی و معنوی آن تکامل بخشد.

غرایضی مانند حب و بعض و شهوت و غضب و...که هر کدام برای ادامه زندگی ضروری است، اما کاربردش باید در کانال اعتدال و مشروع باشد و هر کدام به نوبه خود حکمت و فلسفه وجودی دارد.

غریزه جنسی یکی از امیالی است که خداوند در وجود انسان قرار داده تا به واسطه آن بنیان خانواده شکل گیرد و سلامت و بقای نسل آدمی حفظ شود و در نتیجه با بهره جویی شرعی زوجین از این نیاز غریزی و وفاداری نسبت به یکدیگر و مهرورزی نسبت به فرزندان، سایه پاکترین عواطف روحی و اخلاقی در خانواده حاکم و اتحاد کامل بین زوجین برقرار شود.

این ایده پاک، جز با حفظ حجاب و عفت که محور مهر و عطوفت و پرورش ایمان و فظیلت است عملی نیست زیرا بد حجابی یا بی حجابی هایی که نگاه هوس آلوده و طمع شهوت پرستان را به دنبال خود دارند، بنیان امنیت دینی خانواده را سست کرده و عموما به انحراف کشیده و طبعا نسل فردا را ناپاک می کنند.

به یقین عفاف و حجاب در ادیان و ملل گذشته نیز وجود داشته که با ابتدایی ترین نگاه به تاریخ ملل این حقیقت معلوم می شود که عفاف و حجاب از ضروریات دین یا فرهنگ اجتماعی آنان نیز بوده است.

نظر و هشدار حضرت امام (ره) در مورد بی حجابی

با عنایت به دستورات حکیمانه دین مبنی بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف، همواره سنگرداران حوزه علم و فقاهت و تقوا و دیانت، از جمله حضرت امام (ره) بر این مهم تاکید داشته اند که در جای خود بیان شده و در سینه تاریخ ثبت شده است، اما هشدار و نصیحت به بانوان که مراقب باشند خود و جامعه را در دام صیادان بین المللی نیفکنند و نقشه جهان خواران و جنایتکاران بین الملی را خنثی کنند، سخن و هشداری بسیار مهم است که مروری بر آن ضروری است.

"از جنایتهای بزرگی که به ملت ما شد اینکه بانوان ما را ملعبه کردند، اینها می خواستند زن را مثل یک شیئی، مثل یک متاع به دست این و آن بگذارند. زن هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید ملعبه جوانهای هرزه شوند. زنها باید انسان باشند و خدای نکرده در انظار مردم فاسد قرار نگیرند. زنها باید تقوا داشته باشند. زنها اختیار دارند همانطور که مردها اختیار دارند. آنها که می خواهند زنها را ملعبه جوانان فاسد قرار دهند، جنایتکارند. زنها خیال نکنند این مقام زن است که با سر باز و لخت بیرون برود. این مقام زن نیست. این عروسک بازی است. زن باید شجاع باشد. زن باید در مقررات اساسی مملکت دخالت کند. زن آدم ساز است، زن مربی انسان است".