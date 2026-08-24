به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل جدید لیگ برتر را با شرایطی مطلوب آغاز کرده و آبی‌پوشان پس از کسب پیروزی پرگل مقابل مس شهر بابک در هفته نخست و برتری برابر نساجی در هفته دوم، در سومین دیدار خود نیز موفق شدند یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل را با پیروزی پشت سر بگذارند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در هفته سوم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل سپاهان قرار گرفتند و با ارائه نمایشی موفق، این تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دادند. یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده گل‌های استقلال را در این مسابقه به ثمر رساندند.

این پیروزی باعث شد استقلال با کسب سومین برد متوالی خود، ۹ امتیازی شود و در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد.

در همین راستا، باشگاه استقلال پیش از این پاداش‌های مربوط به دو پیروزی برابر مس شهر بابک و نساجی را به بازیکنان و اعضای تیم پرداخت کرده است تا مطالبات مربوط به این دو برد تسویه شده باشد.

همچنین با توجه به اهمیت پیروزی مقابل سپاهان و عملکرد موفق استقلال در این دیدار، پاداش این مسابقه نیز در نظر گرفته شده و طبق برنامه قرار است طی امروز یا فردا به حساب بازیکنان و اعضای تیم واریز شود.

پرداخت منظم پاداش‌ها در شرایطی انجام می‌شود که استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل توانسته با کسب سه پیروزی متوالی، شروعی ایده‌آل داشته باشد و با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار بگیرد. آبی‌پوشان در سه مسابقه ابتدایی خود همچنین موفق به ثبت هفت گل زده و بدون دریافت گل شده‌اند.

به این ترتیب، بازیکنان استقلال در فاصله کوتاهی پس از پیروزی مهم برابر سپاهان، علاوه بر حفظ صدرنشینی، در انتظار دریافت پاداش این برد هستند؛ پاداشی که طبق برنامه باشگاه طی امروز یا فردا پرداخت خواهد شد.