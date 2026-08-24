به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی صبح دوشنبه در دیدار مدیران و مسئولان ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری پارس آباد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت از افتتاح ۵۲ طرح و پروژه با اعتبار ۱۶۵۹۳/۵ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در شهرستان پارس آباد خبر داد.

وی افزود: پروژه پست و خط ۱۳۲ کیلو ولت آغدام به اعتبار ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال، آسفالت ریزی خیابان های سطح شهر پارس آباد به اعتبار ۱۰۵۰ میلیارد ریال، احداث اتوبوستر فیدر ۲، احداث اتوبوستر فیدر۶، احداث چند آور بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد به اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال نمونه های از پروژه های افتتاحی شهرستان پارس آباد در هفته دولت است.

فرماندار شهرستان پارس آباد گفت: تعداد ۵ طرح اقتصادی نیز با اشتغالزایی ۱۰۹ نفر و با اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد ریال نیز به مناسبت هفته دولت در شهرستان پارس آباد افتتاح و به بهره برداری می رسد.

لطفی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح های گلخانه ای با سرمایه گذاری بالغ بر ۷/۲ همت و اشتغال ۱ هزار و ۹۴۶ شروع می شود.

وی در خصوص نمونه‌هایی از برنامه‌های هفته دولت در شهرستان پارس‌آباد عنوان کرد: عطر افشانی مزار شهدای والا مقام شهرستان پارس‌آباد، مراسم یادواره های شهدای سه ماهه دوم شهرستان، برگزاری مسابقات ورزشی، دیدار با خانواده های معظم شهدا و اجرای میز خدمت فرمانداری نمونه هایی از برنامه های هفته دولت در شهرستان پارس آباد هستند.

دیدار مدیران و مسئولان ادارات با فرماندار شهرستان، دیدار فرماندار و مسئولین ادارات با امام جمعه شهرستان، عطر افشانی مزار شهدای والامقام شهرستان، افتتاح طرح ها و پروژه های شهرداری پارس آباد و افتتاح بخش دیالیز خصوصی از برنامه های گرامیداشت اولین روز هفته دولت در شهرستان پارس آباد است.