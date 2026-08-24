عباس اورسجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیمهای ملی کبدی مردان و زنان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا، اظهار کرد: برنامه آمادهسازی تیمهای ملی طبق برنامه پیش رفته و در بخش زنان نیز اردوی تدارکاتی موفقی در هند برگزار شد. خوشبختانه تیم ملی زنان در این کشور حضور پیدا کرد و در جریان این اعزام چند مسابقه تدارکاتی با تیمهای باشگاهی هند برگزار شد که مورد رضایت کادر فنی قرار گرفت.
وی گفت: برگزاری این دیدارها یکی از برنامههایی بود که فدراسیون از قبل وعده داده بود و خوشبختانه عملی شد. این مسابقات فرصت خوبی برای تیم ملی زنان بود تا در شرایط مسابقه قرار بگیرد و نقاط ضعف و قوت خود را پیش از بازیهای آسیایی بهتر شناسایی کند.
اورسجی در ادامه با اشاره به برنامه آمادهسازی تیم ملی مردان خاطرنشان کرد: تیم ملی مردان در حال حاضر در پاکستان حضور دارد و اردوی مشترکی را پشت سر میگذارد. قرار است در روزهای پایانی این اردو مسابقات تدارکاتی نیز برگزار شود تا بازیکنان در یک محک جدی دیگر قرار بگیرند.
رئیس فدراسیون کبدی درباره سطح تیم ملی پاکستان و اهمیت برگزاری این اردو گفت: شاید برخی تصور کنند پاکستان رقیب بزرگی برای ایران نیست اما نباید هیچ تیمی را دستکم گرفت. پاکستان یکی از تیمهای ریشهدار و باسابقه کبدی در آسیا است و سالها در کنار هند از قدرتهای اصلی این رشته بوده است.
وی افزود: پاکستان در ادوار مختلف بازیهای آسیایی یکی از تیمهای حاضر در مراحل پایانی بوده و سابقه حضور در فینال رقابتها را دارد. به همین دلیل برگزاری اردوی مشترک با این تیم میتواند برای ملیپوشان ایران یک محک فنی جدی باشد.
اورسجی ادامه داد: از نظر سبک بازی نیز میان پاکستان و هند شباهتهایی وجود دارد و به دلیل نزدیکی فرهنگی و ورزشی، نوع بازی آنها در بخش دفاع و حمله تا حدودی به یکدیگر نزدیک است. بنابراین این اردو میتواند از نظر فنی برای تیم ملی ایران مفید باشد و بازیکنان را برای رویارویی با رقبای قدرتمندتر آماده کند.
وی با اشاره به برنامه کادر فنی برای برگزاری اردوهای تدارکاتی با تیمهای قدرتمند، خاطرنشان کرد: سرمربی تیم ملی از فدراسیون درخواست کرده بود که پس از اردوی هند یک حریف قدرتمند دیگر نیز در برنامه آمادهسازی قرار بگیرد و خوشبختانه شرایط برگزاری این اردو در پاکستان فراهم شد. در نتیجه ملیپوشان در فاصله کوتاه تا بازیهای آسیایی هم با هند و هم با پاکستان محک جدی خواهند خورد.
رئیس فدراسیون کبدی درباره شانس تیمهای ملی ایران برای کسب مدال در بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: بازیهای آسیایی پس از المپیک یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی در سطح قاره آسیاست و رقابت در کبدی نیز به دلیل حضور تیمهای قدرتمند بسیار دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: در بخش مردان مسیر ایران تا رسیدن به فینال روی کاغذ دشواری کمتری دارد و امیدواریم با عملکرد مناسب بتوانیم به دیدار نهایی برسیم و در فینال برای کسب مدال طلا مبارزه کنیم.
اورسجی درباره شرایط تیم ملی زنان نیز اظهار کرد: در بخش زنان کار دشوارتر است. هند یکی از قدرتهای سنتی کبدی زنان است و چین تایپه نیز طی بیش از یک دهه اخیر عملکرد بسیار قدرتمندی داشته و یکی از رقبای اصلی ما محسوب میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که تیم زنان ابتدا در مرحله گروهی عملکردی منطقی و قدرتمند برابر هند داشته باشد. فارغ از نتیجه این مسابقه هدف اصلی این است که تیم برای دیدارهای حساس مراحل بعدی آماده شود. احتمال دارد در ادامه با چین تایپه روبهرو شویم و این مسابقه برای ما اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
رئیس فدراسیون کبدی افزود: به اعتقاد من اگر بتوانیم از سد چین تایپه عبور کنیم مسیرمان در ادامه رقابتها آسانتر خواهد شد و حتی دیدار مقابل هند نیز میتواند شرایط متفاوتی پیدا کند. البته تمام تلاش فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم و برای کسب مدال طلا بجنگیم.
اورسجی با اشاره به هدفگذاری فدراسیون برای بازیهای آسیایی گفت: همه اعضای فدراسیون، ورزشکاران و کادر فنی دوست دارند در ناگویا مدال طلا به دست بیاورند. رقبای ما نیز با همین هدف وارد مسابقات میشوند و هیچ تیمی برای نتیجهای غیر از قهرمانی تلاش نمیکند. با این حال ما نیز تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم بهترین مدال ممکن را برای ایران به دست آوریم.
وی در پایان درباره پاداش فدراسیون به ملیپوشان در صورت کسب مدال طلا خاطرنشان کرد: هنوز رقم نهایی پاداش مشخص نشده است. هیئترئیسه فدراسیون هفته آینده جلسه خواهد داشت و در این جلسه درباره برنامه ویژه فدراسیون و پاداش تیمهای ملی تصمیمگیری میکنیم. قطعاً برای دو تیم ملی که بتوانند در بازیهای آسیایی مدال کسب کنند پاداشی در نظر خواهیم گرفت.
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