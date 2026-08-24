به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته سوم فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور در حالی از روز گذشته اغاز شد که مهم ترین بازی را استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار کردند. با این حال هفته سوم این مسابقات امروز دوشنبه هم با بازی های حساس دیگری هم همراه خواهد بود که می تواند نه تنها در جدول هفته های ابتدایی لیگ بیست و ششم، بلکه برای قهرمانی نیز اهمیت مضاعف داشته باشد.

برنامه بازی های امروز دوشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

* تراکتور - پرسپولیس ؛ ساعت ۱۸:۳۰

* ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز ؛ ساعت ۱۹:۳۰

* ذوب آهن - مس شهربابک ؛ ساعت ۱۹:۳۰

* خیبر خرم آباد - پیکان تهران ؛ ساعت ۱۹:۳۰

* گل گهر - چادرملو ؛ ساعت ۲۰

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان ؛ ساعت ۲۰:۳۰