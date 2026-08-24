به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری صبح دوشنبه در آیین آغاز هفته دولت در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت، اظهار کرد: دولت شهید رجایی نماد حکمرانی خوب و خدمت خالصانه به مردم بود و عظمت مدیریت از نگاه شهید رجایی، نه در تشریفات و ساختمان‌های بلند، بلکه در میزان تلاش برای حل مشکلات مردم معنا پیدا می‌کرد.

وی افزود: آغاز هفته دولت با حضور در گلزارهای شهدا، یادآور مسئولیت سنگینی است که امروز بر دوش مدیران قرار دارد؛ چراکه این امانت با خون عزیزانی به دست ما رسیده است که جان خود را برای عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کردند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: صداقت با مردم، مدارا، پافشاری بر ارزش‌های متعالی انقلاب، ولایت‌مداری، دشمن‌شناسی و ایستادگی در برابر دشمنان از جمله پیام‌های مهم شهدا برای مسئولان است و باید در عمل به آن پایبند باشیم.

نوری با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم بر خدمت‌رسانی به همه اقشار جامعه گفت: باید توجه ویژه‌ای به مناطق دوردست و مردمی داشته باشیم که صدای آنان کمتر شنیده شده و از امکانات و خدمات کمتری برخوردار بوده‌اند.

وی همچنین با اشاره به فشارها و اقدامات خصمانه دشمنان علیه ملت ایران اظهار کرد: دشمنان در مقاطع مختلف با ابزارهای نظامی و اقتصادی تلاش کرده‌اند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند، اما ایستادگی مردم و نیروهای جوان کشور نشان داده است که این فشارها به اهداف آنان منجر نخواهد شد.

استاندار خراسان شمالی افزود: امروز نیز دشمن با اعمال فشارهای اقتصادی و ایجاد اخلال در مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و ساختارهای اقتصادی کشور، به دنبال ایجاد مانع است، اما این شرایط باید انگیزه‌ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و تقویت اقتصاد کشور باشد.

نوری با تأکید بر ضرورت دوری مدیران از راحت‌طلبی و روحیه اشرافی‌گری گفت: تنها راه خدمت مؤثر به مردم، کار جهادی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی برای حل مسائل است. هنوز ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که به‌طور کامل از آن‌ها استفاده نشده و باید برای بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی فضای همدلی و انسجام میان دستگاه‌های مختلف در استان را مثال‌زدنی دانست و گفت: امروز میان قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج و دستگاه قضایی وحدت و هماهنگی خوبی وجود دارد که باید از این فرصت برای توسعه و حل مشکلات استان بهره برد.

نوری ایجاد اشتغال را از مهم‌ترین وظایف مدیران برشمرد و تصریح کرد: ایجاد حتی یک فرصت شغلی می‌تواند برکات فراوانی برای یک خانواده و جامعه داشته باشد و مدیران باید این مسئولیت را با جدیت دنبال کنند.

استاندار خراسان شمالی در پایان با تأکید بر توکل به خداوند و مسئولیت‌پذیری مدیران گفت: در شرایط سخت و هنگام مواجهه با مشکلات نباید از تلاش دست کشید؛ با ایمان، همدلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها می‌توان بر محدودیت‌ها غلبه کرد و مسیر خدمت به مردم را با موفقیت ادامه داد.