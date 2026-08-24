بهرام مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات جهانی اظهار کرد: به نظرم نتیجه ای که تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات جهانی گرفت نتیجه بدی نبود. سال گذشته هم تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی دوم شد و روس‌ها اول شدند، اما چون امتیاز روس‌ها حساب نمی‌شد، تیم ما عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. امسال نیز تیم جوانان ما عملکرد قابل قبولی داشت، اما باید پذیرفت که برخی از کشتی‌گیران ما نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند. این موضوع را باید صادقانه مطرح کرد و نباید آن را کتمان کرد. خود حمید باوفا نیز به این موضوع واقف است.

وی افزود: برخی از کشتی‌گیران ما در شرایط مطلوبی قرار نداشتند و این برای تیمی که عنوان قهرمانی جهان را یدک می‌کشد، اتفاق خوبی نیست. طبیعی است که اگر یک، دو یا سه کشتی‌گیر تیم نتوانند در حد انتظار ظاهر شوند، این موضوع روی عملکرد کلی تیم تأثیر می‌گذارد و باید برای برطرف کردن این نقاط ضعف تلاش کرد.

مشتاقی درباره رئیس فدراسیون کشتی اظهار کرد:رئیس فدراسیون فردی مطلع و آگاه در این حوزه است.او متخصص کشتی است و فردی آگاه است. او هم قهرمان جهان بوده و هم قهرمان المپیک و در چند سال گذشته در حوزه مدیریتی نشان داده که فردی فعال و کاری است و به هر حال باید اصلاحاتی را در این حوزه انجام دهد که اکنون در حال انجام آن است.

کارشناس کشتی فرنگی تأکید کرد: کشتی‌گیران از رده نوجوانان به جوانان و از جوانان به بزرگسالان منتقل می‌شوند و معمولاً هر سال یک رده سنی بالاتر می‌روند و در همان تیم باقی نمی‌مانند و طبیعی است که گاهی نتایج فراز و فرود داشته باشد. البته برخی کشتی‌گیران به لحاظ سنی شرایطی دارند که می‌توانند دو سال در یک رده حضور داشته باشند. به عنوان مثال، در کشتی آزاد سینا خلیلی را هم در رده بزرگسالان و هم در رده جوانان فعالیت دارد.

وی افزود: در تیم جوانان نیز کشتی‌گیرانی بودند که دو دوره در ترکیب تیم حضور داشتند، اما به هر حال در این دوره، برخی از بچه‌های ما شرایط مطلوبی نداشتند. از طرفی، بعضی از مربیان نیز همراه تیم اعزام نشده بودند و همین موضوع می‌تواند یک ضربه و آسیب برای تیم باشد.

مشتاقی گفت: نبود مربیان در کنار تیم کار را برای کشتی‌گیران سخت کرد. سرمربی تیم در محل برگزاری مسابقات باید هم مراقب کشتی‌گیران باشد، هم آنها را کوچ و هدایت کند و هم بر شرایط و وضعیت کشتی ‌گیران نظارت داشته باشد. اما برخی از مربیان در کنار تیم حضور ندارند، این موضوع لطمه‌ بزرگی به تیم وارد کرد و حتی تا حدودی تمرکز و شرایط ذهنی سرمربی را تحت تأثیر قرار دهد. اما باید قبول کنیم که تیم کشتی جوانان ما نسبت به سال‌های گذشته ضعیف‌تر بود، اما این تیم همچنان برای ما بی‌ارزش نیست. یک مدال طلا و چهار مدال برنز می‌توانست بهتر باشد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

کارشناس کشتی فرنگی تأکید کرد: نباید همه کاسه‌کوزه‌ها را سر سرمربی تیم بشکنیم. سرمربی تیم ما از نظر فنی و اخلاقی فرد خوبی است و من از نزدیک او را می‌شناسم. اگر ضعفی داشته باشد باید آن را مطرح کرد. باوفا در این زمینه تقصیر چندانی ندارد، اما باید برای سال آینده توجه و تمرکز بیشتری داشته باشد. دلیلش این است که در سال گذشته امتیاز روس‌ها محاسبه نمی‌شد، اما از امسال امتیازات آنها محاسبه می‌شود و شرایط متفاوت خواهد بود. بنابراین آنها با انگیزه و جدیت بیشتری وارد مسابقات می‌شوند.

مشتاقی ادامه داد: از این به بعد روس‌ها برای کسب عنوان قهرمانی با جدیت بیشتری وارد میدان می‌شوند. آنها طی چند سال گذشته به دلیل شرایط موجود یا تیم اعزام نمی‌کردند یا امتیازاتشان در رده‌بندی تیمی محاسبه نمی‌شد و به همین دلیل از این نظر عقب بودند. اکنون با انگیزه بیشتری بازگشته‌اند و به نوعی برای جبران این فاصله تلاش می‌کنند. اگر سطح کار ما تا امروز ۱۰۰ بوده، باید آن را به ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ برسانیم؛ یعنی باید یک گام جلوتر باشیم تا بتوانیم در مسابقات سال آینده مقابل این رقیب قدرتمند ایستادگی کنیم. واقعاً روس‌ها خطرناک شده‌اند و این موضوع باید جدی گرفته شود.

مشتاقی در ادامه با اشاره به افزایش توقعات از کشتی ایران اظهار کرد: اینکه تیم ما به مقام دوم جهان رسیده و مردم از این نتیجه رضایت ندارند، اتفاق خوبی است. اینکه مقام دومی جهان برای مردم ما نتیجه‌ای راضی‌کننده محسوب نمی‌شود، نشان می‌دهد سطح توقعات از کشتی ایران بالا رفته است. این موضوع قابل توجه است؛ چراکه در گذشته تیم ما در برخی دوره‌ها در جایگاه‌های ششم، هفتم یا هشتم قرار می‌گرفت. در آن زمان امکانات ما نیز بسیار محدود بود، اما امکانات و شرایطی که امروز در فدراسیون کشتی وجود دارد، با دوره ما اصلاً قابل مقایسه نیست و تفاوت آنها از زمین تا آسمان است.

وی افزود: هزینه‌های مناسبی هم برای کشتی انجام می‌شود و علی دبیر از نظر مسائل مالی، اسکان و برگزاری اردوها، بسیار منظم و دقیق کار می‌کند. در گذشته نیز فدراسیون‌های دیگری تا حدودی چنین شرایطی داشتند، اما امروز سطح توقعات مردم بالاتر رفته است. با این حال، باید بیشتر کار کنیم و توجه بیشتری داشته باشیم. سرمربی تیم نیز باید بیشتر به کشتی‌گیرانی تکیه کند که توانایی حفظ برتری و اداره کشتی در دقایق پایانی را دارند و نباید در ثانیه‌های آخر کشتی را از دست بدهند. اگر کشتی‌گیر در جریان مسابقه پیش افتاده و برتری دارد، باید بتواند تا پایان آن را حفظ کند.

وی ادامه داد: آن‌قدر از اتفاقی که در فینال کشتی آزاد برای ابوالفضل رحمانی افتاد عصبانی شدم که باور کنید گریه‌ام گرفت. کشتی‌گیری که برای کسب مدال طلا مبارزه می‌کرد، در حالی که تنها چند ثانیه تا پایان مسابقه باقی مانده بود، به جای اینکه کشتی را مدیریت کند، حریف را در اختیار گرفت و همین موضوع باعث شد در لحظات پایانی برتری از دست برود. حتی چند دهم ثانیه هم اهمیت دارد و این اتفاق بسیار تلخ بود. این موضوع واقعاً برای کشتی ما خوب نیست.

مشتاقی ادامه داد: مربی باید همان‌طور که با صلابت کار می‌کند، این موضوع را نیز به کشتی‌گیر خود تأکید کند که باید تا ثانیه آخر مبارزه کند و مسابقه را رها نکند. این اتفاق برای سعید اسماعیلی هم رخ داد که کشتی را رها کرد البته او توانست در المپیک جبران کند. یک کشتی‌گیر وقتی از حریف جلو است، باید بتواند تا ثانیه آخر مسابقه را مدیریت کند. تا زمانی که سوت داور به صدا درنیامده، نباید کشتی را رها کند و باید تا لحظه پایانی مبارزه کند.

وی افزود: کشتی‌گیر نباید تصور کند که فقط تمرین کردن، خوب خوابیدن و آماده بودن کافی است. مسائل ذهنی و روحی نیز بسیار مهم است و باید این نکات در ذهن کشتی‌گیران نهادینه شود. ما یک مدال طلا را در کشتی آزاد به‌راحتی از دست دادیم؛ واقعاً مفت و به سادگی. این اتفاق باعث شد دل بسیاری از مردم و علاقه‌مندان به کشتی بشکند و واقعاً اتفاق تلخی بود.

مشتاقی به حریفان پیش روی کشتی ایران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: روس‌ها با قدرت و جدیت بیشتری در حال بازگشت هستند. اگر تا دیروز امتیازات آنها در رده‌بندی تیمی محاسبه نمی‌شد، به نوعی برای حضور در مسابقات می‌آمدند و صرفاً در رقابت‌ها شرکت می‌کردند، اما اکنون برای کسب عنوان قهرمانی می‌آیند. دیدید که عنوان قهرمانی را نیز به دست آوردند. در رده بزرگسالان هم در حال نزدیک شدن به این شرایط هستند و در رده نوجوانان نیز موفق شده‌اند. در واقع، آنها در حال پیشرفت و کنار زدن رقبا هستند و آمریکا نیز در این مسیر حضور دارد.

وی ادامه داد: از آن مهم‌تر و خطرناک‌تر، ژاپن است. کشتی ژاپن را ببینید که چقدر تغییر کرده و با چه آمادگی‌ای وارد مسابقات می‌شود. ازبکستان و قزاقستان نیز یک طرف ماجرا هستند و ژاپن هم با قدرت در حال پیشروی است. باید دید ژاپنی‌ها چقدر آماده و در حال حرکت به سمت جلو هستند.

کارشناس کشتی فرنگی گفت: در نهایت، همه این مسائل به این موضوع بازمی‌گردد که کشتی‌گیر باید از آمادگی و توانایی لازم برخوردار باشد، امکانات مناسب در اختیار او قرار گیرد و مربی خوبی نیز بالای سرش حضور داشته باشد. کشتی‌گیر زمانی که از شرایط و امکانات مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند از آنها بهره ببرد، اما مربی نیز باید یک اصل مهم را به شاگرد خود گوشزد و در ذهن او نهادینه کند؛ اینکه تا ثانیه پایانی مسابقه باید به مبارزه ادامه دهد.