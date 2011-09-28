انهدام 85 باند توزیع مواد مخدر در هرمزگان/ احداث مرکز ترک اعتیاد اجباری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد خدایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به عملکرد شش ماه گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: در شش ماه نخست سال جاری و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی 163 طرح جمع آوری مواد مخدر در هرمزگان به اجرا درآمد که در این طرح 567 منزل و محل توزیع مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفت.

وی جمع کشفیات مواد مخدر از این منازل را بیش از 644 کیلوگرم اعلام کرد و افزود: در شش ماه گذشته 468 نفر خرده فروش و 725 نفر معتاد در هرمزگان دستگیر شدند و همچنین 149 نقطه فروش و توزیع مواد مخدر پاکسازی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با اشاره به کشف بیش از 23 تن و 758 کیلوگرم مواد مخدر طی شش ماه گذشته در هرمزگان، تصریح کرد: از این مقدار 822 کیلوگرم هروئین، 106 کیلوگرم کراک، 17 تن تریاک، پنج تن حشیش و 20 کیلوگرم شیشه بوده است.

خدایی به افزایش استفاده از مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: در شش ماه گذشته دو هزار و 627 عدد قرص روان گردان و 266 هزار و 205 عدد آمپول روان گردان در هرمزگان کشف شد که در این راستا هزار و 898 نفر دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: طی شش ماه گذشته 85 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در هرمزگان منهدم شدند که در این راستا 17 قبضه سلاح جنگی کشف و 382 دستگاه خودرو توقیف شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با مقایسه آمار شش ماه نخست امسال با مدت مشابه گذشته، عنوان کرد: میزان کشف هروئین هزار و 293 درصد افزایش، کشف کراک 293 درصد، حشیش 54 درصد، شیشه 410 درصد، آمپول روان گردان 100 درصد، انهدام باندهای توزیع مواد مخدر 70 درصد، کشف سلاح 113 درصد و توقیف خودرو 52 درصد در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین میزان کشف تریاک 11 درصد کاهش داشته است.

کشف چند محموله بزرگ

خدایی در ادامه به برخی اقدامات شاخص پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان در شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود: یکی از این اقدامات کشف 340 کیلوگرم شیشه از 2 کانتینر حامل سنگ مرمر در در گمرک شهید رجایی بود. این محموله که در داخل کشور تولید شده بود در سنگهای مرمر جاسازی شده بود و هدف قاچاقچیان انتقال آن به خارج از کشور بود.

وی اظهار داشت: همچنین در دو مورد درگیری مسلحانه با اشرار در بندرعباس در مجموع شش شرور دستگیر و یکی از آنها کشته شد و همچنین بیش از هزار کیلوگرم مواد مخدر از خودروهای این اشرار که قصد حمل مواد از شرق کشور به مرکز داشتند نیز کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با اشاره به اقدامات آموزشی این پلیس، اظهار داشت: راه اندازی مراکز مشاوره، آموزش چهره به چهره و برگزاری نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر در هفته ناجا از جمله اقدامات آموزشی ماست.

خدایی با اشاره به شناسایی هزار معتاد پر خطر در هرمزگان، بیان کرد: 54 درصد این معتادان غیر بومی هستند، همچنین مرکز ترک اعتیاد اجباری معتادان به زودی در هرمزگان احداث می شود.