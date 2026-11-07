به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی‌پور در تشریح جزئیات این کشفیات،اظهار کرد: در جریان یک عملیات مقتدرانه در سواحل بندرعباس دو فروند شناور متخلف که قصد ورود غیر قانونی محموله‌ها و اقلام ممنوعه به کشور را داشتند، با اقدام به موقع دریابانان ناکام ماندند و با بر جای گذاشتن محموله خود به سمت آب‌های اطراف متواری شدند.

وی افزود: این عملیات با اشراف اطلاعاتی و اقدام به موقع نیروهای دریابانی اجرا شد و مرزبانان ناوگروه شناوری موفق شدند ۳۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش، بیش از یک هزار و ۳۰۰ عدد انواع کالای ممنوعه و پنج قبضه سلاح کلت کمری را کشف کنند.

فرمانده دریابانی بندرعباس ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری تمامی قاچاقچیان و عوامل مرتبط با این پرونده با جدیت ادامه دارد و برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.