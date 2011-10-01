امیریان دبیر جدید تشکیلات دفتر تحکیم وحدت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مورخ 7/7/90 دبیران جدید واحدهای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش مهدی امیریان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان دبیر جدید این اتحادیه انتخاب شد.

همچنین رضا قبادی به عنوان دبیر صنفی دانشجویی، خانم زهرا احمدی دبیر سیاسی، حجت علمداری دبیر روابط بین الملل، سمیه چیتی دبیرواحد فرهنگی، زهره شکری دبیر حوزه و دانشگاه، مصطفی تقوی دبیر پشتیبانی و مالی، فاطمه خلیلی دبیر آموزش و تحقیقات وعلیرضا اشرفی به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب شدند.

همچنین در پایان جلسه اعضای شورای مرکزی، برای عرض ادب به پابوسی ضریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدند.