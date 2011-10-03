حسینی، علیدوستی و بهداد گزینه های بازی در"بلوک 9 ، خروجی 2"

علیرضا امینی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پروانه ساخت این فیلم سینمایی توسط اتحادیه تهیه کنندگان تصویب شده است و هم اکنون در حال بررسی در شورای پروانه ساخت است. البته آنها نیز نظراتی برای فیلمنامه دارند که باید طی جلسه ای با هم مذاکره کنیم.

وی افزود: این سه بازیگر از گزینه های من در این فیلم هستند و امیدوارم به زودی تکلیف مجوز ساخت مشخص شود تا بتوانیم امسال "بلوک9، خروجی2" را کلید بزنیم.

امینی در ادامه عنوان کرد: تصویربرداری "سقوط آزاد" نیز دو روز دیگر به پایان می رسد. این کار نیز مانند آثار قبلیم یک کار متفاوت خواهد شد. پخش این مجموعه نیز از 13 مهرماه آغاز می شود.

وی افزود: به زودی برای حضور در جشنواره بین المذاهب برای فیلم "استشهادی برای خدا" راهی ایتالیا می شوم. این فیلم در بخش مسابقه این جشنواره بین المللی حضور دارد.

"بلوک 9، خروجی 2" فیلمی اجتماعی و بخش سوم سه‌گانه امینی بعد از "هفت دقیقه تا پاییز" و "انتهای خیابان هشتم" است و احتمالا حامد بهداد در این پروژه بازی می‌کند.

تهیه‌کنندگی این فیلم مانند دو کار قبلی امینی برعهده سید جمال ساداتیان است. همچنین امینی تاکنون با حامد بهداد و ترانه علیدوستی نیز همکاری داشته است.

"سقوط آزاد" درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند و حامد بهداد، پوریا پورسرخ، روناک یونسی، الهام حمیدی، فخر الدین شریف، خسرو شهراز، سمانه جلالی، بیتا بیگی و علی عراقچی بازیگرانی هستند که در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

علیرضا امینی فیلم‌های سینمایی "دانه‌های ریز برف"، "زمان می‌ایستد"، "استشهادی برای خدا"، "کنار رودخانه"، "انتهای خیابان هشتم" و... را کارگردانی کرده است.