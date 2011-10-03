خوزستان و هرمزگان در فوتسال بنیاد مسکن کشور فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، میزبان سیزدهمین دوره رقابت‌های فوتسال ادارت کل بنیاد مسکن کشور، اداره کل بنیاد مسکن استان قم است که از چهارشنبه گذشته به مدت پنج روز میزبانی برگزاری این دوره از رقابت‌ها را تا معرفی تیم‌های برتر بر عهده گرفته است.



سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال ادارت کل بنیاد مسکن کشور با توجه به حضور تیم های قدری از استان های مختلف در سطح بسیار بالایی برگزار شد و طی آن تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها در چهار گروه مقدماتی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به رقابت پرداختند.



14 تیم حاضر در مرحله گروهی این دوره از مسابقات در دو گروه چهار تیمی و دو گروه سه تیمی در مرحله مقدماتی با یکدیگر مسابقه دادند تا در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله بعد و رقابت برای صعود به نیمه نهایی را به دست آورد.



علاوه بر تیم فوتسال اداره کل بنیاد مسکن استان قم، تیم‌های هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، اردبیل، مازندران، بوشهر، ‌سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان و سیستان و بلوچستان در این دوره برای کسب مقام قهرمانی به رقابت پرداختند که در نهایت چهار تیم حاضر در نیمه نهایی تیم های خوزستان، قم، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد بودند.



بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم فوتسال بنیاد مسکن استان قم در گروه دوم این رقابت‌ها قرار داشت جایی که علاوه بر فوتسالیست‌های مطرح بنیاد مسکن قم، تیم‌های فوتسال ادارات بوشهر، ‌سمنان و کهگیلویه و بویراحمد نیز برای صعود تلاش کردند و در نهایت تیم های قم و کهگیلویه و بویراحمد راهی مرحله دوم شدند.



با برگزاری دیدارهای مراحل مختلف، در نهایت تیم های فوتسال بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، قم و هرمزگان در نیمه نهایی حاضر شدند که طی آن قم در دیداری جنجالی که اشتباهات داوری نیز گربیان فوتسالیست های قمی را گرفت، مقابل خوزستان سه نفره تن به شکست شش بر چهار دادند و هرمزگان نیز در دیداری آسان از سد کهگیلویه و بویراحمد گذشت.



بدین ترتیب در مرحله نهایی سیزدهمین دوره رقابت های فوتسال قهرمانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سراسر کشور که امروز برگزار می شود، قم و کهگیلویه و بویراحمد در دیدار رده بندی برای کسب مقام سوم به رقابت می پردازند.



این در حالی است که تیم های فوتسال بنیاد مسکن خوزستان و هرمزگان با حضور در دیدار نهایی برای کسب مقام قهرمانی به رقابت می پردازند تا قهرمان سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی بنیاد مسکن سراسر کشور در قم مشخص شود.



ترکیب تیم فوتسال بنیاد مسکن استان قم در این رقابت‌ها را سعید آشتیانی، رسول خلج، حمید آشتیانی، جواد جدی، احمد جدی، عارف زبیدی، محسن یزدی، ناصر اطمینان، میثم اینانلو و مرتضی خاوری تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه هادی رنجبر از مربیان برجسته فوتسال قم به عنوان سرمربی هدایت این تیم را بر عهده دارد.

