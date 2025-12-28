آغاز لیگ برتر فوتسال کارکنان بنیاد مسکن در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزبانی شهر بندرعباس آغاز شد.

این دوره از مسابقات با هدف توسعه نشاط سازمانی، ارتقای روحیه همدلی و تقویت تعامل میان کارکنان بنیاد مسکن سراسر کشور برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، مرکزی، خوزستان، هرمزگان، خراسان رضوی، گلستان، فارس، کرمانشاه، قم، قزوین، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، همدان، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین تیم دفتر مرکزی حضور دارند.

مراسم افتتاحیه این مسابقات با حضور محمدرضا پاکروان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان، مظفر خادمی مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، شهریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان و حجت الاسلام والمسلمین پورنصیر مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.