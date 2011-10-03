به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی بنایی اجرای قانون را باعث کاهش فساد اقتصادی و سیاسی درجامعه خواند و گفت: وقتی قانون اجرا نشود زمینه برای امکان هر نوع خلافی به وجود می آید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر سایه قانون سنگین باشد و همه بدانند که دیر یا زود قانون سراغ آنها می آید، از تخلفات مفسدین هم کم میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اعلام اینکه همه باید به قانون پاسخ دهند، تصریح کرد: پاسخگویی همه به قانون منجر به کاهش جرایم می شود و این درحالی است که ظاهرا برای برخیها جایگاه امنی برای عدم پاسخگویی به قانون وجود دارد.
وی با بیان اینکه با اجرای کامل قانون در کشور بسیاری از فرصتها از تبهکاران و مفسدین اقتصادی گرفته میشود، گفت: اما متأسفانه خیلی مصلحت اندیشی میکنیم و گاهی اوقات آبروی کشور را فدای آبروی نداشته چند نفراختلاس گر و مفسد اقتصادی می کینم.
بنایی در این باره اضافه کرد: نباید آبروی کشور، خون شهدا و هزاران مدیر ایمن و سالم برای چند نفری که به اموال بیت المال دست درازی کردهاند، از بین برود.
نماینده قم به برکناری و استعفای مدیران بانکهای مربوطه اشاره کرد و گفت: نمیخواهم بگویم استعفا و برکناری کافی است یا نه، مجازات متهمین اختلاس را در نهایت قوه قضائیه تعیین میکند اما دستگاه قضا باید در کمال دقت، سرعت و با اطلاع رسانی روشن به موضوع رسیدگی کند تا مردم مطمئن شوند که دستگاه قضا درحال رسیدگی به پرونده اختلاس است.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه برای اختلاس اخیرفضا سازی شده است، تصریح کرد: اینگونه مطرح شده است که در اختلاس اخیر همه مسئولان کشور درگیر هستند و مدیر سالم در کشور نیست و این در حالی است که آبروی نظام نباید هزینه چند نفر فاسد شود.
بنایی تأکید کرد:
نباید با مصلحت اندیشی آبروی کشور را فدای آبروی نداشته مفسدین اقتصادی کرد
قم - خبرگزاری مهر: عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه اجرای قانون فرصت تخلف را از مفسدین اقتصادی میگیرد، گفت: متاسفانه گاهی مصلحت اندیشی میشود و گاهی اوقات نیز آبروی کشور را فدای آبروی نداشته چند نفر اختلاسگر و مفسد اقتصادی میکنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی بنایی اجرای قانون را باعث کاهش فساد اقتصادی و سیاسی درجامعه خواند و گفت: وقتی قانون اجرا نشود زمینه برای امکان هر نوع خلافی به وجود می آید.
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