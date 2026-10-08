به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به‌ویژه بشاگرد، با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای همراه خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی از استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای خودداری از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی، گفت: دریا نیز امروز با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی نسبتاً مواج خواهد بود.

وی تصریح کرد: سرعت باد در مناطق دریایی به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به حدود ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید و این شرایط تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از رفتن به دریا خودداری کنند و تردد سایر شناورها نیز با احتیاط انجام شود.

حمزه‌نژاد همچنین از افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز و کاهش دمای بیشینه استان از امروز خبر داد.