شناسایی منشأ بوی شمال شهر اصفهان؛ ۳۰۰ تُن خاک آلوده پاکسازی شد

مهدی پورقاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منشأ بوی آزاردهنده محدوده خیابان امام خمینی در شمال شهر اصفهان، نشت مواد شیمیایی از یک تانکر در زمینی چهاردیواری پشت بیمارستان امام حسین (ع) بوده و پس از شناسایی، حدود ۳۰۰ تن خاک آلوده و سه هزار لیتر ماده مایع به مرکز امحا منتقل شده است.

وی افزود: پس از بررسی منشأهای احتمالی، محل پشت بیمارستان امام حسین (ع) شناسایی شد و تانکری در چهاردیواری غیرمجاز رها شده بود و مواد شیمیایی به خاک نشت کرده و بو ایجاد کرده بود.

شناسایی ۳ ماده شیمیایی عامل بوی شدید

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان با بیان اینکه آنالیز ماده شیمیایی انجام و در نهایت ترکیب سه ماده شامل دی‌متیل‌دی‌سولفید، دی‌اتیل‌دی‌سولفید و اتیل متیل دی سولفید شناسایی شد، خاطرنشان کرد: هر سه این مواد بودارند و دی‌متیل‌دی‌سولفید با بوی شدید شبیه سیر آزاردهنده‌تر است.

پورقاسم با اشاره به اینکه این مواد بیشتر در صنایع پایین‌دستی پالایشگاه و پتروشیمی و صنایع غذایی کاربرد دارند، اضافه کرد: جابه‌جایی تانکر با چالش‌هایی مواجه بود تا اینکه با رایزنی، پالایشگاه باقی‌مانده ماده داخل تانکر را تخلیه و به مرکز امحا ارسال کرد.

وی افزود: در مجموع حدود سه هزار لیتر ماده مایع و سه تن خاک آلوده به مرکز امحای پسماندهای صنعتی در شهرستان هرند منتقل شده است.

برداشت دوباره پس از بازگشت بو

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان گفت: پس از انتقال خاک و پوشاندن محل با خاک تمیز، حدود یک هفته بعد، انتشار دوباره بوی آزاردهنده سبب شکایت مردم و بیمارستان شد که مشخص شد نشتی قدیمی‌تر به نقاط مجاور سرایت کرده است.

پورقاسم ادامه داد: محل دوباره شکافته و خاک آلوده برداشت و با مواد جاذب پوشانده شد. چند روز است پس از مرحله دوم، شکایتی از منطقه دریافت نشده است.

مواد آلوده به منابع آب زیرزمینی نشتی نداشته است

وی درباره عمق این آلودگی خاطرنشان کرد: حدود ۲ متر خاک برداشت شد و به خاک تمیز رسیدیم.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان تصریح کرد: در بررسی‌ها مشخص شد، نفوذ به آب‌های زیرزمینی رخ نداده است و از نظر سلامت منابع آبی خطری مطرح نیست؛ مشکل عمده آزاردهندگی بو بوده است.

راننده متخلف دستگیر شد

پورقاسم با بیان اینکه سطح دقیق درگیر به‌دلیل برداشت مرحله‌ای قابل اعلام قطعی نیست، گفت: راننده متخلف هیچ مجوزی برای حمل و نگهداری نداشت و متواری بود که دستگیر شده و پرونده‌اش در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی تاکید کرد: در رابطه با این تخلف علاوه بر جریمه نقدی، احتمال مجازات حبس نیز وجود دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان درباره نحوه نظارت بر تانکرهای حامل مواد شیمیایی گفت: مراکز مجاز مبدأ و مقصد تحت نظارت هستند ضمن اینکه پالایشگاه‌ها پروتکل خاص خود را دارند.

پورقاسم اضافه کرد: در صورت تصادف یا نشتی، محیط‌زیست به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود، از گسترش آلودگی خاک جلوگیری می‌کند و پرونده قضایی تشکیل می‌دهد.

وی اظهار کرد: از همراهی و همکاری ستاد مدیریت بحران استانداری، شهرداری منطقه ۱۲ و شرکت پالایشگاه اصفهان که زحمات زیادی در این حادثه طی روزهای اخیر بر عهده گرفتند، قدردانی می‌کنم.