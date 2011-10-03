سید علی آقازاده در آستانه هفته نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برخورد قاطع با مجرمان ، خلاف کاران و ایجاد امنیت در این کلانشهر مدیون نیروی انتظامی و مدیریت شایسته آن است.

وی ضمن قدردانی از "سردار اکبرشاهی" فرمانده انتظامی استان های تهران و البرز و نیز مدیریت راهنمایی و رانندگی کلانشهر کرج اظهارداشت:هم اکنون درکلانشهر کرج همکاری و تعامل بیش از پیش نیروی انتظامی و عوامل راهنمایی و رانندگی باشهرداری موجب شده که به رغم جمعیت فزاینده و افزایش روز افزون شمار خودروها، نظم و انضباط قابل قبولی دراین کلانشهر حاکم شود.

شهردارکرج تاکیدکرد: بی شک اداره کلانشهری همچون کرج بدون همیاری و همکاری دیگر نهادها میسر نخواهد بود و این مهم در گرو تعامل و وحدت عمل دیگر مجموعه های مدیریتی شهر درخدمت رسانی به شهروندان امکانپذیر شده است.

وی از همکاری نزدیک با ستاد اجرائیات شهرداری و نیز اجرای طرح پارکبان در کلانشهر کرج که بخشی از عوامل آن را نیروی انتظامی تشکیل می دهد قدردانی کرد.

آقازاده افزود: نگاه امروز جامعه به پلیس نگاهی اجتماعی محور است و معتقدیم تمامی اجزای جامعه و نهادهای اجتماعی در فرایند تحقق امنیت و انضباط اجتماعی نقش مؤثر و مفیدی دارند.

شهردار کلانشهر کرج همچنین از عموم شهروندان خواست از نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی که از 13مهرماه (چهارشنبه) به مدت یک هفته درمحوطه تالار شهیدان نژادفلاح برگزارمی شود دیدن کنند.







