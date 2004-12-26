بزرگداشت پدر ارتباطات نوين ايران در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دانشگاه علامه طباطبايي در آستانه راه‌ اندازي نخستين دانشكده علوم ارتباطات در كشور، همايش علمي بزرگداشت استاد فرهيخته خود، دكتر كاظم معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات ايران را به پاس چهار دهه حضور پربركت در اين عرصه در روز دوشنبه هفتم دي ماه سال جاري در دانشكده علوم ارتباطات اين دانشگاه برگزار مي كند. در اين همايش ضمن تجليل از مقام و خدمات علمي دكتر كاظم معتمدنژاد مقالات و سخنراني‌هاي كوتاهي نيز ارائه خواهد شد .



در اين مراسم مقالات و سخنراني هايي كه به تبيين، بسط يا نقد ديدگاه‌ هاي علمي دكتر معتمدنژاد به ويژه در حوزه‌ هايي چون مطالعات انتقادي در ارتباطات، ارتباطات و توسعه، ايران و جامعه اطلاعاتي، جايگاه ارتباطات در برنامه‌هاي توسعه ملي، استقلال حرفه ‌اي و امنيت شغلي روزنامه‌نگاران، نظام جامع حقوقي مطبوعات و ساير رسانه‌ها، حق دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات، آزادي مطبوعات، حقوق مطبوعات و ... ارائه مي شود.



همچنين مقالات، مطالب و سخنراني‌ هايي در زمينه ويژگي‌هاي فردي و شخصيتي، منش و سلوك علمي، مشاهدات و خاطرات، درس‌ هاي اخلاقي استاد و طرح ديدگاه ‌ها پيرامون تأثيرگذاري چهار دهه حضور پرثمر دكتر كاظم معتمدنژاد در عرصه ‌هاي آموزش و پژوهش روزنامه ‌نگاري، روابط عمومي و علوم ارتباطات ايران ارائه خواهد شد.

در اين مراسم وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير ارشاد و فرهنگ اسلامي حضور خواهند داشت.