به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خوی، حسینی صدر نماینده شهرستان‌های خوی و چایپاره در همایش مولانا در آینه شمس در سخنانی گفت: این همایش که چند سالی است در شهر خوی برگزار می‌شود، سال گذشته از لحاظ تبلیغات و حضور میهمانان مفصل‌تر بود، ولی امسال به گستردگی سال گذشته نیست.

وی ادامه داد: سالانه یک و نیم میلیون نفر از آرامگاه مولوی در قونیه بازدید می‌کنند، ولی آرامگاه شمس که آفتاب مولانا بوده است در شهر خوی یک بیستم آن تعداد بازدید کننده را ندارد و برپایی اینگونه همایش‌ها می‌تواند عاملی باشد که به مرور این شهر نیز به مردم جهان معرفی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چنین همایش‌هایی بهتر است در فضای دانشگاهی برگزار شود، بیان کرد: سال گذشته پیشنهاد دادم مسئولیت برپایی همایش را دانشگاه بر عهده گیرد تا سطح علمی آن بالاتر رود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و همچنین خواستار شدم دبیرخانه دائمی و سایت ویژه شمس نیز ایجاد شود؛ چرا که لازم است آنچه در دوره‌های قبل اجرا شده ثبت شود تا دیگر کارهای انجام شده را تکرار نکنیم.

حسینی صدر با گله از اینکه سال گذشته نیز مسئله خواهرخواندگی خوی و قونیه مطرح شد، گفت: چندین سند و تفاهمنامه سال گذشته در راستای خواهرخواندگی دو شهر خوی و قونیه رد و بدل شد و امسال هم بار دیگر موضوع خواهرخواندگی مطرح می‌شود؛ در حالی که اگر موارد سال گذشته جایی ثبت و پیگیری شده بود، نیاز به تکرار آن نبود.

وی افزود: خیلی بد است که شمس در خوی باشد و ما یک دبیرخانه و سایت دائمی برای اطلاع‌رسانی هر آنچه مربوط به شمس می‌شود، نداشته باشیم. ما ظرفیت‌های بزرگی داریم، اما درباره آنها کم کاری کرده‌ایم. باید به دنبال کارهای ماندگار باشیم. آقای کزازی می‌گوید درّی در خوی است که هنوز آنطور که باید و شاید قدر آن را نمی‌دانند. منظور مردم نیست، بلکه ما مسئولان است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم سال بعد شاهد باشیم که تلاش‌های امسال چاپ و ثبت و دبیرخانه سایت شمس راه‌اندازی شده تا هر کسی که مطلبی درباره این چهره بزرگ می‌خواهد از این طریق پیگیری کند.

رئیس دانشگاه آزاد خوی: ایجاد دبیرخانه دائمی و سایت شمس در دستور کار قرار گرفته است

محسنی رئیس دانشگاه آزاد خوی که صبح پنجشنبه 14 مهر ماه در همایش مولانا در آینه شمس سخن می‌گفت از برنامه‌ریزی برای ایجاد دبیرخانه دائمی و سایت شمس خبر داد.

محسنی رئیس دانشگاه آزاد واحد خوی و از برگزارکنندگان همایش مولانا در آینه شمس در سخنانی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای همایش امسال با عجله همراه شد، بیان کرد: ما کار را با عجله پیش بردیم، زیرا وقت کم بود و نتوانستیم مانند سال گذشته برنامه گسترده‌ای داشته باشیم اما سال‌های بعد وضع بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد دبیرخانه دائمی و سایت شمس در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است.

محسنی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه عطار نیشابوری و تاثیری که او بر مولانا داشته است، اشاره کرد و گفت: به راستی چه ارتباطی میان عطار و مولانا بوده که نام او را بر جای جای آثار مولانا می‌بینیم و مشخص است که مولانا به عطار ارادت ویژه داشته و نگاه عارفانه او را می‌ستوده است. مولانا خود را رهرو راه عطار و سنایی می‌دانسته است.

وی در پایان گفت: امروز مردم خوی میزبان میهمانانی از نیشابور و قونیه هستند تا شاهد خواهرخواندگی این 3 شهر باشیم.

معاون گردشگری استاندار قونیه: من با سلامی مولانایی برای شما آمده‌ام

در ادامه این مراسم عبدالستار یارار، معاون گردشگری استاندار قونیه نیز با درود به محمد و آل محمد (ص) سخنان خود را آغاز کرد و گفت: من از تربت حضرت مولانا و شهر قونیه برای شما سلامی مولانایی آورده‌ام. همچنین از سوی خانم چلبی نوه حضرت مولانا نیز حامل سلام برای شما هستم.

وی ادامه داد: به فرمایش حضرت مولانا چه بسا هندو و ترک همزبان چرا که همه صحبت‌هایی ما قلبی است و عشق به مولانا و شمس در دل ما وجه اشتراکی که ما را به هم پیوند می‌زند. امید است از فیوضات وجودی این 3 بزرگ عطار و شمس و مولانا به ما نیز برسد.

معاون گردشگری استاندار قونیه درباره دلایل حاضر نشدن استاندار و شهردار قونیه در این مراسم گفت: شهردار قونیه از قبل به مراسمی در فرانسه دعوت داشت که به همین دلیل امکان حضور در خوی را نیافت و یکی دیگر از معاونان وی نیز قرار بود به ایران بیاید که به دلیل مشکلات شخصی فرصت حضور نیافت و قرعه به نام ما فقرا افتاد.

یارار افزود: بدون هیچ شکی مطمئن باشید هر توافقنامه‌ای اینجا امضا شود ما با کمال امانتداری آن را به قونیه می‌بریم و مقدمات فعالیت‌های فرهنگی مشترک را فراهم خواهیم کرد.

این مولوی پژوه با تاکید بر اینکه فعالیت در زمینه عطار و مولانا و شمس جنبه قدسی و الهی دارد، توضیح داد: این 3 ذات بزرگ از اولیاء الله هستند و روح قدسی داشته اند و خودشان ما را مدد می‌کنند تا کارها را بهتر انجام دهیم.

وی در پایان گفت: من از همه شما دعوت می‌کنم تا 17 دسامبر به قونیه بیایید؛ چرا که این دعوت مولاناست که بیایید.

در بخش دیگری از مراسم، نوروز معاون رئیس دانشگاه آزاد نیشابور نیز در سخنانی گفت: هیچ ملتی بزرگ نمی‌شود مگر اینکه قدردان بزرگانش باشد. ما باید بزرگان سرزمینمان را بشناسیم از تجربیات آنان استفاده کنیم تا با کمک اندیشه‌های آنها راه را از بیراه بشناسیم.

وی ادامه داد: بزرگان گذشته تاریخ و ادبیات مشعل راه امروزیان و فردائیان هستند و لازم است از آنها یاد شود و تجربیاتشان به کار گرفته شود. آثار این بزرگان شامل نکاتی است که با هر بار خوانده شدن مطالب جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد.

معاون رئیس دانشگاه آزاد نیشابور در پایان گفت: دانشگاه نیشابور این اتحاد را به فال نیک می‌گیرد و آمادگی هر نوع همکاری را در راستای توافقنامه خواهرخواندگی نیشابور، خوی و قونیه دارد.

در پایان بخش نخست همایش که از ساعت 9 صبح تا 13 پنجشنبه 14 مهر ماه ادامه داشت، نشان سیمرغ و سکه دراویش قونیه بین چهره‌های مختلف فرهنگی و مسئولان کشوری ایران و ترکیه رد و بدل و همچنین از تمبر شمس مولانا هم رونمایی شد.

این تمبر در شمارگان 280 هزار قطعه چاپ و توزیع شده است.