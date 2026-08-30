به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان فرماندار مرکز لرستان صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه پمپاژ آب «نیله» خرم‌آباد با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب در منطقه «نیله»، اظهار داشت: آب شرب یکی از مسائل اصلی و مطالبات اهالی این منطقه است که امیدواریم با شتاب بیشتری برای رفع این مشکل اقدام شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: هیچ موفقیتی برای مسئولان بدون همدلی، همراهی، اعتماد و حضور مردم محقق نمی‌شود؛ بنابراین از اهالی منطقه درخواست داریم با همدلی و همراهی، در رفع موانع و مشکلات اجتماعی همکاری کنند.

فرماندار مرکز لرستان، ادامه داد: مجموعه مدیریت شهرستان و مسئولان نیز با تمام توان در کنار مردم هستند و امیدواریم با بهره‌برداری از این طرح، زمینه رونق اقتصادی در حوزه آب و کشاورزی منطقه بیش‌ازپیش فراهم شود.

درمنان در ادامه با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در شهرستان خرم‌آباد، بیان کرد: در هفته دولت امسال ۱۴۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان خرم‌آباد در حال افتتاح یا بهره‌برداری است.

وی با اشاره به افتتاح ایستگاه پمپاژ «نیله» پس از ۲۰ سال معطلی، تصریح کرد: با اجرای این طرح، ۲۵۰ هکتار از اراضی دیم منطقه به آبی تبدیل خواهد شد که این امر می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

فرماندار مرکز لرستان، کشاورزی را محور توسعه استان دانست و گفت: توسعه‌بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی از اولویت‌های مهم استان است و اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در این حوزه کمک کند.

درمنان همچنین به مشکل افت فشار آب در برخی مناطق شهرستان خرم‌آباد اشاره کرد و افزود: پنج ایستگاه پمپاژ در قالب طرح‌های هفته دولت برای رفع این مشکل پیش‌بینی شده است که با تجهیز و راه‌اندازی چاه‌ها و ایستگاه‌های مربوطه، بخشی از مشکل افت فشار آب برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا مسئولان در میان مردم حضور پیدا کنند، ضمن ارائه دستاوردها و بیان خدمات انجام‌شده، از نزدیک در جریان مسائل، مطالبات و مشکلات مردم قرار گیرند و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.