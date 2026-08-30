به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی شهرک گلخانهای «بهراز» در شهرستان اسدآباد با حضور استاندار همدان و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد، پروژهای که با هدف تحول در کشاورزی مدرن و ارتقای بهرهوری منابع گامی راهبردی برای توسعه اقتصادی این منطقه محسوب میشود.
این طرح بهعنوان یکی از پروژههای کلیدی در حوزه کشاورزی استان همدان با رویکرد توسعه پایدار، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی و ایجاد اشتغال مولد اجرا میشود.
شهرک گلخانهای بهراز در مجموع ۴۰ هکتار مساحت دارد که ۲۹ هکتار آن به سازه مفید گلخانهای اختصاص یافته است. برای اجرای این طرح سرمایهگذاری افزون بر ۲.۵ همت معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است و این پروژه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و با نظارت شرکت شهرکهای کشاورزی اجرایی میشود و محصولاتی نظیر سبزی، صیفیجات و گلهای شاخهبریده در آن کشت خواهد شد.
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