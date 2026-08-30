آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فرومنگنز در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فرومنگنز ظهر یکشنبه در هفتمین روز از گرامیداشت هفته دولت با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

این واحد صنعتی که در شهرک صنعتی اسدآباد و در زمینی به مساحت ۵.۶ هکتار احداث می‌شود نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات آلیاژهای صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان همدان ایفا خواهد کرد.

محصول تولیدی این کارخانه فرومنگنز با کربن ۱ تا ۲ درصد است که به عنوان یکی از مواد اولیه استراتژیک در صنایع فولادسازی تاثیر مستقیم بر کیفیت و استحکام فولاد تولیدی دارد.

حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این طرح ۲۰ میلیون دلار است و با تکمیل فاز نهایی زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم صدها نفر فراهم خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های بارز این طرح رویکرد مسئولانه نسبت به مدیریت منابع آبی استبه شکلی که آب مورد نیاز این واحد صنعتی از محل پساب تصفیه‌شده تامین خواهد شد که گامی موثر در راستای حفاظت از منابع آب منطقه به شمار می‌رود.