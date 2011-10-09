۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

به همت رایزنی فرهنگی/

کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به زبان تایلندی منتشر شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: جلد دوم کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به زبان تایلندی به همت رایزنی فرهنگی کشورمان توسط یکی از اندیشمندان تایلندی به زیور طبع اراسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این ترجمه توسط "عبدالله مناجیت" از اندیشمندان شیعی اهل تایلند در"بانکوک" پایتخت تایلند منتشر شد .

جلد دوم کتاب چهل حدیث شامل احادیث 29 تا 40 می شود که در 360 صفحه با تیراژ یک هزار نسخه برای آشنایی مسلمانان و اندیشمندان تایلندی با سخنان بزرگان دین اسلام و شیوه تفسیر امام راحل منتشر شده است.

کتاب چهل حدیث حضرت امام ، در شرح و بیان چهل حدیث از احادیث رسیده از ائمه اطهار و معصوم (ع) نگاشته‌ شده است.

روش امام خمینی(ره) درتشریح این احادیث چنین بوده که ابتدا حدیث را نقل و سپس آن را به فارسى ترجمه کرده و کلمات اصلى حدیث، تعبیرات و کلمات آن را شرح و معنی فرموده اند.

