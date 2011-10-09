کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به زبان تایلندی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این ترجمه توسط "عبدالله مناجیت" از اندیشمندان شیعی اهل تایلند در"بانکوک" پایتخت تایلند منتشر شد .

جلد دوم کتاب چهل حدیث شامل احادیث 29 تا 40 می شود که در 360 صفحه با تیراژ یک هزار نسخه برای آشنایی مسلمانان و اندیشمندان تایلندی با سخنان بزرگان دین اسلام و شیوه تفسیر امام راحل منتشر شده است.

کتاب چهل حدیث حضرت امام ، در شرح و بیان چهل حدیث از احادیث رسیده از ائمه اطهار و معصوم (ع) نگاشته‌ شده است.

روش امام خمینی(ره) درتشریح این احادیث چنین بوده که ابتدا حدیث را نقل و سپس آن را به فارسى ترجمه کرده و کلمات اصلى حدیث، تعبیرات و کلمات آن را شرح و معنی فرموده اند.