به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی بعد از چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان خدابنده اظهار کرد: آمادگی داریم در چارچوب قانون از ظرفیت‌های منابع طبیعی، تسهیلات بانکی و سایر ظرفیت‌های موجود برای حضور سرمایه‌گذاران استفاده کنیم، اما تأکید ما بر سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد اشتغال پایدار است.

وی با اشاره به ظرفیت موقوفات شهر قیدار افزود: وقف یکی از اعتقادات دینی مردم است و تعامل با سازمان اوقاف و امور خیریه طی دو سال گذشته موجب شده بخشی از درآمدهای موقوفات شهرستان در مسیر حل مشکلات آب شرب و همچنین ساخت، تجهیز و هوشمندسازی مدارس هزینه شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس تصریح کرد: این تصور که وقف مانع سرمایه‌گذاری است، صحیح نیست و اگر امور از مسیر اصولی و قانونی دنبال شود، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و اثرگذاری در منطقه انجام داد.

سرمایه‌گذاری ۴۰ همتی برای احداث نیروگاه خورشیدی در خدابنده

بیگدلی از اجرای یکی از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: حدود ۴۰ همت سرمایه‌گذاری برای ایجاد نخستین نیروگاه خورشیدی غرب کشور در خدابنده در حال انجام است و برای اجرای این طرح ۷۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته است.

وی افزود: موانع این طرح طی حدود ۶ ماه برطرف شد و این موضوع نشان می‌دهد در صورت وجود اراده و هماهنگی میان دستگاه‌ها، می‌توان مسیر اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیگیری برای احداث یک کارخانه بزرگ ام‌دی‌اف در شهرک صنعتی شهرستان خبر داد و گفت: در این زمینه با چند سرمایه‌گذار گفت‌وگو شده و مسائل مربوط به تسهیلات و سایر مشکلات طرح در حال پیگیری است.

بیگدلی در ادامه درباره عملکرد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اظهار کرد: ارزیابی عملکرد یک مجموعه بدون توجه به شرایطی که آن را تحویل گرفته‌ایم، ارزیابی دقیقی نخواهد بود.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی زنجان در شرایطی تحویل مدیریت جدید شد که در پرداخت کارانه پزشکان حدود ۹ تا ۱۴ ماه و در پرداخت کارانه پرستاران حدود هفت تا هشت ماه عقب‌افتادگی وجود داشت و میلیاردها تومان نیز به شرکت‌ها بدهی داشت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس ادامه داد: این وضعیت تنها مختص دانشگاه علوم پزشکی زنجان نبود و بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مشکلات مشابه مواجه بودند، اما میزان عقب‌افتادگی پرداخت‌ها و بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان قابل توجه بود.

وی با اشاره به پیگیری موضوع در جریان بررسی بودجه‌های سالانه وزارت بهداشت گفت: تلاش کردیم در منابع مربوط به پرداخت کارانه کارکنان و تسویه بدهی دانشگاه‌ها به شرکت‌ها، منابع مناسبی برای حل این مشکلات اختصاص پیدا کند.

بیگدلی یکی از مشکلات مهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را وضعیت نیروهای شرکتی دانست و گفت: دانشگاه‌ها باید بخش قابل توجهی از حقوق نیروهای شرکتی را از محل درآمدهای اختصاصی خود پرداخت کنند و در استان زنجان نیز پرداخت ماهانه به این نیروها رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به کاهش بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که دانشگاه تحویل گرفته شد و اقداماتی که پس از آن انجام شده است، معتقدم دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمره مجموعه‌های موفق قرار دارد؛ البته اگر ایراد یا مسئله‌ای وجود داشته باشد، باید بررسی و برای رفع آن پیگیری شود.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستور کار مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی یکی از اراده‌های جدی کمیسیون اجتماعی مجلس است، اما ذی‌نفعان و برخی منافع موجود در مسیر این موضوع مانع ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: در آخرین جلسه با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حدود دو ساعت درباره این موضوع گفت‌وگو کردیم و به تفاهم‌هایی رسیدیم که به دلیل برخی ملاحظات فعلاً امکان رسانه‌ای کردن جزئیات آن وجود ندارد. بیگدلی ابراز امیدواری کرد پیگیری‌های انجام شده و توافق‌های صورت گرفته در نهایت به تعیین تکلیف و حل مشکل نیروهای شرکتی منجر شود. تنها ۲۸ درصد تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به زنجان پرداخت شده است

نماینده مردم خدابنده در مجلس درباره وضعیت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان نیز اظهار کرد: بر اساس گزارشی که از مراجع نظارتی دریافت کرده‌ام، حدود ۱۳.۵ همت تسهیلات در این سفر مصوب شده بود که از این میزان حدود ۱۲.۳ همت وارد فرآیند اجرایی شده، اما تنها حدود ۲۸ درصد آن به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.

وی ادامه داد: فرآیند تصویب این تسهیلات از طریق دستگاه‌های مختلف، فرمانداری‌ها، استانداری، بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی انجام شده و جلسات متعددی نیز در کمیته تسهیلات سفر برگزار شده است.

بیگدلی یکی از عوامل اصلی پرداخت نشدن این تسهیلات را شرایط و ضوابط بانکی دانست و گفت: بسیاری از افرادی که برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند، نتوانسته‌اند شرایط بانک‌ها از جمله تأمین تضامین مورد نیاز یا نرخ سود تسهیلات را فراهم کنند.

وی افزود: در شهرستان خدابنده نیز دو مورد وجود داشت که هر کدام برای دریافت حدود ۲ میلیارد تومان تسهیلات معرفی شدند، اما به دلیل یک‌ساله بودن دوره تسهیلات و نرخ سود ۲۳ درصد، در نهایت نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس تأکید کرد: هر سرمایه‌گذاری که شرایط بانکی لازم را داشته باشد و بتواند از ظرفیت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور برای ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان استفاده کند، می‌تواند مراجعه کند و ما نیز برای رفع موانع و پیگیری امور در کنار سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

نقد مدیران باید مستند و از مسیر قانونی باشد بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران اجرایی گفت: نقد عملکرد مسئولان را ضروری می‌دانم، اما این نقد باید مبتنی بر مستندات، منصفانه و از مسیرهای قانونی و نظارتی دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی متناسب با شرایط عمومی کشور و استان اظهار کرد: نسبت به عملکرد مجموعه اجرایی استان انتقاداتی دارم، اما برای قضاوت درباره عملکرد مدیران باید شرایط موجود کشور و استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: در دوره نمایندگی خود با پنج استاندار از نزدیک همکاری داشته‌ام و معتقدم سیدمحسن صادقی، استاندار فعلی زنجان، از نظر اخلاق‌مداری، صبوری، حوصله، دغدغه‌مندی و پیگیری در میان استاندارانی که با آنها همکاری داشته‌ام، جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: این ارزیابی نظر شخصی من است و ممکن است سایر نمایندگان و همکاران دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند که برای آنها احترام قائلم.

بیگدلی با بیان اینکه از پاسخگویی مسئولان در برابر مردم و رسانه‌ها استقبال می‌کند، گفت: قرار گرفتن مسئولان در معرض پرسش‌های مردم و رسانه‌ها می‌تواند تلنگری برای جبران ضعف‌ها و پیگیری بهتر امور باشد.

وی افزود: نسبت به عملکرد مجموعه اجرایی استان انتقاداتی دارم، اما تا زمانی که امکان گفت‌وگو و پیگیری مستقیم مسائل وجود دارد، ترجیح می‌دهم موضوعات را با استاندار، مدیران کشوری، وزیران و معاونان آنها مطرح کنم تا برای حل مشکلات تصمیم‌گیری شود.

طرح مسائل مدیریتی در فضای مجازی را در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: طرح مسائل مدیریتی در فضای مجازی را در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانم و معتقدم ابتدا باید مسائل به صورت مستقیم با مسئولان مطرح و پیگیری شود و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، درباره عملکرد آنها قضاوت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت وجود مستندات دقیق برای طرح اتهام یا نقد جدی افزود: مستندات را می‌توان از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی دریافت کرد و در صورت مشخص شدن ایراد، موضوع را برای بررسی و پیگیری قانونی به مراجع مربوط ارجاع داد. ارزیابی معاون سیاسی استاندار باید بر اساس وظایف قانونی باشد

بیگدلی درباره عملکرد معاون سیاسی استاندار نیز گفت: معاون سیاسی استاندار وظایف مشخصی دارد و بخش قابل توجهی از این وظایف ماهیت سیاسی و مدیریتی دارد که مانند حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی الزاماً نمود مستقیم و ملموسی در جامعه ندارد.

وی ادامه داد: مسائل کلان سیاسی نیز طبیعتاً در وزارت کشور بررسی می‌شود و ارزیابی عملکرد معاون سیاسی باید بر اساس وظایف قانونی و شاخص‌های مشخص صورت گیرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از سوی وزارت کشور مبنی بر زیر سؤال رفتن عملکرد معاون سیاسی استاندار به ما ارائه نشده است و اگر چنین موضوعی مطرح شود، ابتدا باید وزیر کشور، استاندار و مجمع نمایندگان استان آن را بررسی کنند.

همه مشکلات استان زنجان را نمی‌توان به عملکرد مدیران نسبت داد

بیگدلی با تأکید بر ضرورت مقایسه مشکلات استان با شرایط عمومی کشور اظهار کرد: باید بررسی کنیم مشکلاتی مانند مسائل کشاورزی، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌ها مختص استان زنجان است یا در سطح کشور نیز وجود دارد.

وی افزود: اگر مشکلی خاص استان باشد، می‌توان عملکرد مدیران استانی را در ایجاد، تشدید یا حل آن مسئله دقیق‌تر ارزیابی کرد، اما نمی‌توان همه مشکلات موجود را صرفاً به عملکرد مدیران یک استان نسبت داد.

بیگدلی با بیان اینکه بسیاری از مسائل از طریق گفت‌وگو و پیگیری قابل حل است، گفت: حتی پیش از حضور در این جلسه نیز به استانداری مراجعه کردم و چند موضوع نیازمند پیگیری را با استاندار و معاونان وی مطرح کردم و قرار شد موارد بررسی و نتیجه آن اعلام شود. مردم از نظر معیشتی در شرایط مطلوبی نیستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درباره وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت‌ها نیز اظهار کرد: واقعیت این است که مردم از نظر معیشتی و اقتصادی در شرایط خوبی قرار ندارند و ما نیز نسبت به وضعیت موجود انتقاد داریم، اما از سوی دیگر درآمدها و منابع کشور نیز در شرایط دشواری قرار دارد.

وی افزود: طی حدود پنج ماه گذشته، به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دست‌کم ماهی یک بار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی درباره مسائل معیشتی، نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر بازار و موضوعات مرتبط جلسه داشته‌ایم.

بیگدلی یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها را ضعف نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: با وجود شرایط دشواری که پس از جنگ ایجاد شد، کمبود کالا در بازار وجود نداشت و از مسئولان بابت تأمین و وفور کالا باید تشکر کرد، اما افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم همچنان یک مشکل جدی است.

وی ادامه داد: این موضوع را بارها با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ام و معتقدم تیم اقتصادی دولت باید برای افزایش قدرت خرید مردم چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد. همکاری نمایندگان و مدیریت اجرایی؛ راهکار حل مشکلات استان نماینده مردم خدابنده در مجلس در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت همکاری میان نمایندگان و مجموعه اجرایی استان خاطرنشان کرد: هدف اصلی همه مسئولان باید حل مشکلات مردم و پیگیری مسائل استان باشد.

وی افزود: نقد عملکرد مدیران و مطالبه‌گری از مسئولان ضروری است، اما این نقد باید مبتنی بر مستندات، منصفانه و از مسیرهای قانونی و نظارتی دنبال شود.

بیگدلی تأکید کرد: بسیاری از مسائل با نشستن، گفت‌وگو و پیگیری مستقیم قابل حل است و تعامل میان نمایندگان و مجموعه اجرایی استان می‌تواند به جای ایجاد فضای تقابلی، زمینه حل سریع‌تر مشکلات مردم، تسهیل سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر توسعه استان زنجان را فراهم کند.