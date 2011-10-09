به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت عباس بلوکی‌فر با همکاری مرکز پژوهشی هنرهای ایرانی- اسلامی آفرینش،سازمان زیباسازی و نگارخانه عقیلی برگزار می‌شود.

در این مراسم هادی سیف و نعمت الله کیکاوسی ضمن بررسی ابعاد زندگی هنری این استاد فقید، سخنرانی می کنند .

علاوه بر سخنرانی‌های روز افتتاحیه که با نمایش فیلم نیز همراه خواهد بود، نمایشگاهی از آثار، عکس و اسناد استاد فقید نقاش قهوه‌خانه‌ای برپا خواهد شد.عباس بلوکی‌فر، نقاش سنتی مکتب قهوه‌خانه‌ای در سال 1303 در تهران به دنیا آمد و به خاطر امرار معاش، در ابتدا فرصت تحصیل نیافت.

او شاگرد یک نقاش ساختمان شد و از آنجا بود که با رنگ و قلم آشنا شد. بلوکی‌فر همزمان با کار به تحصیل پرداخت و علاوه بر نقاشی ساختمان به کار تزئینات داخلی ساختمان مشغول و طی 2 سال با فنون کار آشنا شد. در 9 سالگی بود که با حسین قوللر آغاسی، پیشکسوت نقاشی قهوه‌خانه‌ای آشنا شد. آشنایی که بعدها خودش می‌گفت گمشده‌اش را در آن پیدا کرده است.

اوج کار استاد بلوکی‌فر در مشهد بود که 5 سال را در آنجا به نقاشی قهوه‌خانه‌ای پرداخت و پرده‌های کهنه و قدیمی رنگ و رورفته را از نو نقاشی کرد. او پس از خلق 40 پرده در سال 1329 به تهران بازگشت و پس از آن تمام وقت و زندگی خود را وقف نقاشی کرد.

عباس بلوکی‌فر در سال‌های هنری خود نمایشگاه‌های متعددی در اقصی نقاط جهان برگزار کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایشگاه پارس، نمایشگاه هنر ایران و آلمان و نیویورک اشاره کرد. علاوه بر آن آثارش در موزه‌های متعدد حفظ و نگهداری می‌شود. استاد بلوکی‌فر پس از یک دوره بیماری طولانی و جانکاه در پاییز سال 1379 چشم از جهان فروبست.

