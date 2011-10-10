فوت 2 هزار و 348 موتورسوار در سال جاری/ خراسان رضوی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هر صبح، کاسب، کارگر و کارمند با امید بازگشت دوباره به منزل و دیدن خانواده، خانه را به قصد محل کار خود ترک می کنند. هر کدام وسیله ای را بر می گزیند و شاید هم محل کسب رزق و روزی نزدیک باشد و رسیدن به آن نیازی به وسیله و ماشین نداشته باشد. گروهی با مترو، گروهی با اتوبوس شهری، دسته ای با خودروی سواری و برخی هم سوار بر موتورسیکلت عازم محل کار خود می شوند.

اما گاهی بازگشتی در کار نیست. سواره و پیاده اش هم مهم نیست. یک غفلت از عابر، راننده یا موتور سوار، چشمان خانواده ای را تا همیشه منتظر بر در نگاه می دارد. همان طور که دو هزار و 348 موتورسوار در پنج ماه نخست امسال هرگز به خانه بازنگشتند. این آمار، تنها 26 درصد از نه هزار و 38 نفری است که در پنج ماه اول امسال در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.

نیمی از کشته شدگان حوادث رانندگی گلستان موتور سوارها هستند

در استان گلستان نزدیک به نیمی از کسانی که در حوادث رانندگی کشته می شوند، موتور سوارها هستند. از 241 نفری که در پنج ماه نخست امسال بر اثر تصادف در استان گلستان کشته شده اند، 119 نفر یعنی 49.4 درصد موتور سوار بودند. هر چند در بوشهر تعداد کل تصادفات آمار زیادی در پنج ماه اول امسال نداشت، اما از همین آمار 152 نفره، 40.8 درصد یعنی 62 نفر از تلفات رانندگی، موتورسوارها بودند.

خراسان رضوی؛ بالاترین آمار تلفات موتورسواران

اگر فقط از نظر تعداد به آمار نگاه کنیم و نسبت تعداد موتورسواران به کل تلفات رانندگی مد نظر نباشد، خراسان رضوی با 272 کشته، بالاترین آمار ثبت شده مرگ و میر موتورسوارها را در پنج ماه نخست امسال ثبت کرده است. فارس با 202 و تهران با 194 کشته، بعد از خراسان رضوی بیشترین آمار موتورسوارانی را دارند که در پنج ماه اول امسال در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.

خطر در جاده های برون شهری بیشتر است

سرعت وسایل نقلیه در جاده های برون شهری بیشتر از داخل شهر است و اتفاقات و حوادث رانندگی خطرات بیشتری را برای موتورسواران به همراه دارد. در پنج ماه نخست امسال، 44.9 درصد موتورسوارها در جاده های برون شهری جان خود را از دست داده اند. 39.7 درصد از تلفات هم در جاده های درون شهری رقم خورده است. درصد باقی مانده تلفات موتورسوارها در جاده های خاکی و روستایی بوده است.

بیشترین مرگ برای جوانان موتور سوار

بیشترین گروه سنی که مرگ موتورسوارها در آن اتفاق افتاده، گروه 18 تا 24 سال بود که تعداد آن ها 776 نفر بوده است. همین گروه سنی (18 تا 24 سال)، یک سوم همه تلفات موتور سوارها در پنج ماه نخست امسال هستند. اگر آمار 365 نفره گروه سنی 25 تا 29 سال را هم به آن اضافه کنیم، یکهزار و 85 نفر موتور سوار 18 تا 29 ساله در پنج ماه اول امسال در تصادفات جان خود را از دست داده اند.

کاهش درصد تلفات موتورسوارها

هر چند در پنج ماه نخست امسال دو هزار و 348 نفر موتور سوار کشته شدند، اما در مقایسه با دو هزار و 749 نفری که سال قبل در همین زمان با موتور سیکلت تصادف و جان باختند، 14.6 ذرصد کاهش دیده می شود.

ضربه به سر، عامل مهم مرگ موتورسوارها

آموزش های همگانی، توصیه های مکرر و سخت گیری های پلیس برای استفاده از کلاه ایمنی برای این بود که 54.1 درصد موتورسورانی که به علت ضربه به سر در پنج ماه نخست امسال جانشان را از دست دادند، امروز در کنار ما باشند. در بین عوامل مختلف (خونریزی، شکستگی های متعدد، علل اشتراکی، سوختگی و ... ) هیچ کدام به اندازه ضربه به سر در مرگ موتورسیکلت سواران تأثیر نداشت. شاید اگر آن کارگر و کارمندی که صبح به قصد محل کار از خانه خارج شد، کلاه ایمنی به سر می گذاشت، امروز خانواده اش برای همیشه از دیدن او محروم نبودند.