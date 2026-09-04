سارا علیمرادی کارگردان انیمیشن کوتاه «مرغسانان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این انیمیشن گفت: ایده اولیه این داستان زمانی شکل گرفت که از تکرار روزمره زندگی خسته شده بودم. وقتی بیشتر به آن فکر کردم، دیدم این وضعیت فقط مختص من نیست بلکه بسیاری از آدمهای جامعه در یک ریتم روزمره زندگی میکنند. سپس متوجه شدم این ریتم تکراری، شباهت زیادی به حرکت ماشینی مرغها در مرغداریها دارد. این تشبیه، جرقه نوشتن این فیلمنامه را در من زد.
وی افزود: نخستین نسخه این انیمیشن را در دوران دانشجویی و در کلاس فیلمنامهنویسی نوشتم. نسخه اولیه با آنچه اکنون وجود دارد تفاوت بسیار داشت اما پس از بازنویسیهای متعدد و تغییرات ساختاری گسترده، به فرم کنونی رسیدم.
این کارگردان با اشاره به اینکه این اثر را میتوان استعارهای از زندگی انسان مدرن و روزمرگیهای آن دانست، گفت: اگرچه ظاهر داستان در فضای یک مرغداری رخ میدهد اما در باطن، آیینهای تمامعیار از زندگی انسانهاست؛ مرغها در این روایت، همان مردم عصر مدرن هستند. نه آنکه با مدرنیته مخالف باشم اما مدرنیته در برابر برخی دستاوردها، هویت فردیمان را قربانی کرده و ما را در گردابی بیپایان از تکرار گرفتار ساخته است. این دقیقاً همان نکتهای بود که در «مرغسانان» در پسذهن داشتم.
این انیماتور درباره چالشهای ساخت فیلم اولش توضیح داد: خوشبختانه، من این فرصت را داشتم که فیلم کوتاه خود را به عنوان پروژه پایاننامه بسازم و حمایت اولیهای برای آن دریافت کنم. در ابتدا از دریافت بودجه بسیار خوشحال بودیم، اما بعدا متوجه سختیهای آن شدیم. بودجه دانشجویی به مراتب کمتر از بودجه معمول برای فیلمهای مستقل است و افزایش تورم نیز فشار مضاعفی به پروژه وارد کرد. در میانه کار، مجبور شدم مدتی به کار خارج از پروژه مشغول شوم تا هزینه ساخت موسیقی و صداگذاری را تأمین کنم. با این حال، از این تجربه و حمایتهای صورتگرفته بسیار سپاسگزارم.
علیمرادی درباره تکنیک انیمیشن و طراحی شخصیت مرغ توضیح داد: من پژوهش گستردهای در زمینه آناتومی مرغ انجام دادم؛ از مرغهای زنده طرح برداری کردم و به مرغداریهای محلی (نه صنعتی) سر زدم. حتی یک بار مرغی را به خانه آوردم و از نزدیک حرکات آن را بررسی کردم. هرچند شخصا از مرغ بسیار میترسم، اما از پشت شیشه رفتار او را مشاهده و حرکاتش را ثبت میکردم. همچنین از منابع اینترنتی و ویدیوهای مختلف برای مطالعه نوع حرکت مرغها استفاده کردم. در نسخه اولیه، حرکت دویدن مرغ شبیه به دویدن انسان از کار درآمده بود که پس از بررسیهای بیشتر، سعی کردم آن را به حرکت واقعی مرغ نزدیکتر کنم.
وی درباره لحن طنز «مرغسانان» اظهار کرد: بهعنوان سازنده، من خودم گرفتار شدن در چرخه تکراری زندگی را ذاتا موقعیتی طنزآمیز میبینم زیرا انسان مجبور است هر روز کاری تکراری را انجام دهد و از آن گریزی ندارد. این تضاد، از دید من خندهدار است. هرچند خود داستان بهطور مستقیم طنز نیست، اما ریتم روایت و انیمیتهای آن فضایی همراهکننده ایجاد کرده است که به باور من، باعث همراهی مخاطب تا پایان فیلم میشود.
این کارگردان در پایان یادآور شد: در حال حاضر در آستانه عقد قراردادی برای ساخت یک انیمیشن کوتاه یک دقیقهای هستیم و نام موقت این پروژه «عهد» است. این اثر، یک کار کوتاه با درونمایه ملی‑مذهبی است و روایت آن از عاشورا آغاز شده است، به زمان حال میرسد و در ادامه فراتر میرود به دوره ظهور ختم میشود.
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