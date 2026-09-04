به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حاتم نصرینژاد، صبح جمعه در مراسم دعای ندبه که در گلزار شهدای لنگرود برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و طلب علو درجات برای شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: یکی از مهمترین لوازم مؤمنان برای شکرگزاری و پاسخ به نعمتهای الهی، داشتن تقوای الهی است.
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه تقوا در کنار اطاعت از خداوند معنا پیدا میکند، تصریح کرد: انسان مؤمن باید در زندگی خود تقوا را پیشه کند و بداند که بدون تقوا و اطاعت الهی، رسیدن به سعادت امکانپذیر نیست.
تقوا؛ ایمان به توحید، عمل به قرآن و پایبندی به ولایت
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با تشریح مفهوم تقوا بیان کرد: تقوا را میتوان در سه محور توحید، عمل به قرآن و ولایتمداری تبیین کرد؛ توحید یعنی ایمان به یگانگی خداوند و اطاعت از فرمان الهی، و عمل به قرآن نیز به معنای تطبیق رفتار و زندگی انسان با آموزههای قرآن کریم است.
حجت الاسلام نصرینژاد با اشاره به روایاتی درباره جایگاه قرآن در قیامت اذعان کرد: در قیامت، جایگاه انسان با میزان عمل او به قرآن سنجیده میشود و هر اندازه انسان در دنیا به آیات الهی عمل کرده باشد، در مسیر کمال و درجات بالاتر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بخش دیگری از تقوا، قرار گرفتن در مسیر ولایت و پایبندی به ولایت الهی است؛ مسیری که از پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) آغاز شده و در سلسله ولایت اهلبیت(ع) تا حضرت ولیعصر(عج) استمرار یافته است.
مؤمن باید خدا را ناظر بر همه اعمال خود بداند
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه تقوا تنها به ترس از خداوند محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: حقیقت تقوا آن است که انسان عالم را محضر خدا بداند و در این محضر مرتکب گناه نشود.
وی ادامه داد: اگر انسان باور داشته باشد که خداوند همواره او را میبیند، همانگونه که در برابر دیگران از انجام برخی کارها شرم میکند، در برابر خداوند نیز از گناه و نافرمانی شرم خواهد داشت.
حجت الاسلام نصرینژاد با اشاره به مفهوم «صراط مستقیم» در معارف اسلامی، گفت: صراط مستقیم همان مسیر هدایت الهی و راه اهلبیت(ع) است و مؤمن باید در این مسیر حرکت کرده و از پیشوایان الهی تبعیت کند.
وی با بیان اینکه اطاعت از اولیای الهی باید در رفتار انسان نمود داشته باشد، تاکید کرد: پیروی از اهلبیت(ع) تنها در ادعا خلاصه نمیشود، بلکه باید در عمل و سبک زندگی انسان دیده شود.
عمر انسان سرمایهای است که بازگشتپذیر نیست
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با اشاره به سوره عصر و مفهوم «خسران» گفت: خداوند در سوره عصر به زمان سوگند یاد کرده و میفرماید «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ»؛ انسان در زیان و خسران است، مگر کسانی که ایمان آورده، عمل صالح انجام داده و یکدیگر را به حق و صبر سفارش میکنند.
حجت الاسلام نصرینژاد با بیان اینکه خسران با زیان معمولی تفاوت دارد، تصریح کرد: سرمایه اصلی انسان، عمر اوست؛ روزها و هفتهها همواره تکرار میشوند، اما عمر انسان بازنمیگردد. جمعه دوباره خواهد آمد و شنبه نیز دوباره خواهد رسید، اما عمر امروز دیگر بازنخواهد گشت.
وی افزود: انسان باید از لحظهلحظه عمر خود استفاده کند و ببیند در طول ۲۴ ساعت شبانهروز چه میزان از وقت خود را صرف معنویت، عبادت، خدمت و اعمال صالح کرده است؛ چراکه از دست دادن عمر، خسارتی جبرانناپذیر است.
عمل صالح باید در مسیر رضایت الهی و ولایت باشد
وی با اشاره به ادامه آیات سوره عصر اظهار کرد: ایمان به تنهایی کافی نیست و ایمان باید با عمل صالح همراه شود؛ عملی صالح است که مورد رضایت خداوند و در مسیر ولایت الهی باشد.
حجت الاسلام نصرینژاد با بیان اینکه انسان مؤمن باید مراقب اعمال خود باشد، گفت: در برخی روایات آمده است که اعمال انسان به محضر اولیای الهی عرضه میشود و آنان برای مؤمنان دعا میکنند تا خداوند بر توفیقاتشان بیفزاید.
وی همچنین بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: دعوت دیگران به خوبی و حق باید با زبان نرم، اخلاق نیکو و رفتار شایسته همراه باشد. نمیتوان با تندی و فریاد، مردم را به مسیر حق دعوت کرد.
شیعه اهلبیت(ع) باید با عمل خود مایه سربلندی آنان باشد
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با اشاره به برخی روایات درباره معیار شیعه واقعی اذعان کرد: صرف ادعای محبت اهلبیت(ع) کافی نیست و شیعه باید در عمل نیز این محبت را نشان دهد.
وی ادامه داد: در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است که برخی افراد با ادعای شیعه بودن نزد ایشان آمدند، اما امام آنان را نپذیرفت و فرمودند شما هنوز به حقیقت تشیع نرسیدهاید؛ چراکه شیعه واقعی کسی است که با رفتار و عمل خود موجب سربلندی اهلبیت(ع) شود.
حجت الاسلام نصرینژاد ادامه داد: شیعه باید به گونهای رفتار کند که دیگران به واسطه رفتار او به اهلبیت(ع) توهین نکنند؛ بنابراین ترک گناه و عمل به دستورات الهی از مهمترین نشانههای پیروی واقعی از اهلبیت(ع) است.
انتظار ظهور با تقوا، بصیرت و وحدت معنا پیدا میکند
وی در ادامه با اشاره به وظایف منتظران حضرت مهدی(عج) بیان کرد: امروز از مهمترین وظایف ما، تقوا، امید به ظهور حضرت ولیعصر(عج)، اطاعت از ولی امر و داشتن بصیرت در انتخاب مسیر صحیح است.
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن خاطرنشان کرد: منتظر واقعی باید دشمن را بشناسد و در برابر دشمن دچار ترس و تردید نشود. مؤمن واقعی از هیچکس جز خداوند نمیترسد و با شناخت درست صحنه، مسیر خود را انتخاب میکند.
حجت الاسلام نصرینژاد افزود: یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مؤمنان، حفظ انسجام و وحدت و پرهیز از اختلاف و تفرقه است. جامعه اسلامی زمانی میتواند در مسیر تحقق آرمانهای الهی حرکت کند که وحدت خود را حفظ کند.
صبر در مسیر خداوند، زمینهساز عزت است
وی با اشاره به صبر حضرت زینب(س) در واقعه کربلا گفت: حضرت زینب(س) در اوج مصیبت و پس از شهادت عزیزان خود، همه آنچه را در مسیر خداوند رخ داده بود زیبا میدید؛ چراکه نگاه او، نگاه توحیدی بود و مصیبت را در مسیر رضایت الهی تحمل کرد.
حجت الاسلام نصرینژاد ادامه داد: صبر در راه خداوند، انسان را به عزت میرساند و امروز نیز باید همان مسیر را ادامه دهیم؛ مسیری که بر پایه ایمان، تقوا، بصیرت، مقاومت و وحدت استوار است.
مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان در پایان، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای اخیر، برای علو درجات شهدا، سلامتی مؤمنان و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج) دعا کرد.
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