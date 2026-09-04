حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای هدفمند اظهار کرد: امروز رقابت با جریان‌های گسترده خبررسانی و رسانه‌ای، نیازمند برخورداری از قدرت رسانه‌ای، اقتصادی و اعتباری است و نمی‌توان صرفاً با انتشار اخبار و انعکاس فعالیت‌ها به دنبال اثرگذاری فرهنگی بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه هدف اصلی فعالیت‌های فرهنگی باید گفتمان‌سازی و اثرگذاری بر ذهن و باور مردم باشد، افزود: موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی، طلاق، بزهکاری، سبک زندگی و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی از جمله مسائلی است که نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و رسانه‌ای هدفمند است.

وی با اشاره به اهمیت تربیت غیرمستقیم در فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مردم را مستقیماً مورد خطاب قرار دهیم و به آنها بگوییم چگونه فکر و رفتار کنند، ممکن است با مقاومت و گارد مواجه شوند؛ اما زمانی که پیام فرهنگی از زبان افراد مورد اعتماد و محبوب جامعه منتقل شود، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود.

انسان‌رسانه‌ها؛ ظرفیتی برای انتقال غیرمستقیم پیام‌های فرهنگی

حسن‌زاده «انسان‌رسانه‌ها» را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تحقق این هدف دانست و گفت: برخی فعالان مجازی اثرگذار می‌توانند به عنوان واسطه‌ای برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی عمل کنند و به جای آنکه یک نهاد رسمی مستقیماً پیام خود را به مخاطب ارائه دهد، این پیام را در قالب محتوایی طبیعی و غیرمستقیم به جامعه منتقل کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنگرود تصریح کرد: شناسایی فعالان فضای مجازی شهرستان، ایجاد بانک اطلاعاتی از بلاگرها و افراد اثرگذار و برقراری ارتباط مستمر با آنها می‌تواند در دستور کار فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تعداد دنبال‌کنندگان به تنهایی معیار سنجش اثرگذاری یک فعال مجازی نیست، اظهار کرد: ممکن است فردی دنبال‌کنندگان بسیار زیادی نداشته باشد، اما محتوای او از بازدید و اثرگذاری قابل توجهی برخوردار باشد؛ بنابراین باید میزان تأثیرگذاری واقعی افراد در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.

گفتگو با فعالان فضای مجازی به شکل‌گیری گفتمان مشترک کمک می‌کند

حسن‌زاده افزود: برگزاری نشست‌های گفتمانی با فعالان فضای مجازی، دعوت از آنها برای گفت‌وگو درباره مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی شهرستان و ایجاد ارتباط مستمر می‌تواند به شکل‌گیری یک گفتمان مشترک کمک کند.

وی با بیان اینکه فعالیت رسانه‌ای نباید صرفاً به انعکاس برنامه‌ها و اخبار دستگاه‌های فرهنگی محدود شود، گفت: رسانه زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که علاوه بر اطلاع‌رسانی، در ایجاد و تقویت یک گفتمان اجتماعی و فرهنگی نیز نقش‌آفرینی کند.

مسائل فرهنگی باید از ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی بررسی شوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنگرود بر ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی از زوایای مختلف تأکید کرد و افزود: برای نمونه، در موضوعاتی مانند افزایش گرایش به نگهداری حیوانات خانگی، باید علل اجتماعی و فرهنگی این پدیده بررسی شود و صرفاً با بیان بایدها و نبایدها نمی‌توان با آن مواجه شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از رفتارهای اجتماعی ریشه در تغییر سبک زندگی، احساس تنهایی، کاهش سرمایه اجتماعی و تغییر نگرش انسان‌ها نسبت به خانواده و روابط انسانی دارد و برای اصلاح این مسائل باید به سراغ ریشه‌های فرهنگی آنها رفت.

حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف فعالیت فرهنگی صرفاً تولید محتوا یا انعکاس اخبار نیست، بلکه باید به دنبال ایجاد باور، شکل‌دهی به نگرش و گفتمان‌سازی در جامعه باشیم و استفاده هوشمندانه از ظرفیت فعالان فضای مجازی و انسان‌رسانه‌ها می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.