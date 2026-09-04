به گزارش خبرنگار مهر، کتابمجله «آورد»شماره نخست خود را با عنوان «موشک ایرانی» منتشر کرد.
این کتاب مجله با رویکردی متفاوت، روایت مقاومت و پیشرفت ایران معاصر را از مسیر «داستان فنون ایرانی» دنبال میکند؛ روایتی که فناوری را تنها یک ابزار نمیبیند و ابعاد تاریخی، فرهنگی، هنری و فکری آن را نیز بررسی میکند.
نخستین شماره این کتابمجله با موضوع «موشک ایرانی» در پنج بخش تاریخ، اندیشه، هنر، روایت و دیگران، تلاش میکند به این پرسش بپردازد که:
فکر، فرهنگ و فنون ایرانی چگونه به پیشرفت در صنعت موشک بومی رسید؟
این شماره با مشارکت بیش از ۳۰ نویسنده، پژوهشگر و هنرمند و به همت کارگروه روزنامهنگاری اندیشه پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.
این اثر را میتوانید از لینک https://pbshop.ir/__p-p-734.aspx تهیه کنید.
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