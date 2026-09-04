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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۲

موشک ایرانی موضوع نخستین شماره کتاب‌مجله "آورد"

موشک ایرانی موضوع نخستین شماره کتاب‌مجله "آورد"

کتاب‌مجله آورد با عنوان موشک ایرانی با رویکردی متفاوت در روایت مقاومت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب‌مجله «آورد»‌شماره نخست خود را با عنوان «موشک ایرانی» منتشر کرد.

این کتاب مجله با رویکردی متفاوت، روایت مقاومت و پیشرفت ایران معاصر را از مسیر «داستان فنون ایرانی» دنبال می‌کند؛ روایتی که فناوری را تنها یک ابزار نمی‌بیند و ابعاد تاریخی، فرهنگی، هنری و فکری آن را نیز بررسی می‌کند.

نخستین شماره این کتاب‌مجله با موضوع «موشک ایرانی» در پنج بخش تاریخ، اندیشه، هنر، روایت و دیگران، تلاش می‌کند به این پرسش بپردازد که:

فکر، فرهنگ و فنون ایرانی چگونه به پیشرفت در صنعت موشک بومی رسید؟

این شماره با مشارکت بیش از ۳۰ نویسنده، پژوهشگر و هنرمند و به همت کارگروه روزنامه‌نگاری اندیشه پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

این اثر را می‌توانید از لینک https://pbshop.ir/__p-p-734.aspx تهیه کنید.

کد مطلب 6936856
سیده فاطمه سادات کیایی

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