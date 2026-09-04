به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه پنجشنبه در جمع تعدادی از قاریان و حافظان قرآن کریم شهرستان دزفول در قم، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز رشادت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح قرار دارد و این مجاهدت‌ها شایسته قدردانی و تکریم است.



وی با بیان اینکه اداره کشور در شرایط کنونی مسئولیت دشوار و سنگینی است، افزود: باید تلاش‌های دولت و مسئولان در مسیر اداره امور کشور مورد توجه و قدردانی قرار گیرد، اما در کنار این موضوع، مردم مطالبات و انتظاراتی نیز دارند که مسئولان باید نسبت به آن‌ها توجه کافی داشته باشند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم را پرهیز از بروز هرگونه نشانه ضعف در برابر دشمن دانست و گفت: مسئولان کشور باید در گفتار، مواضع و اظهارنظرهای خود به‌گونه‌ای عمل کنند که دشمن از سخنان آنان احساس قوت و جسارت نکند.



اراکی با اشاره به ضرورت مراقبت مسئولان از سخنان و مواضع خود بیان کرد: در همه کشورهای جهان تلاش می‌شود نقاط ضعف به‌گونه‌ای مطرح نشود که زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم آید و مسئولان جمهوری اسلامی نیز باید نسبت به آثار و پیامدهای سخنان خود توجه جدی داشته باشند.



وی ادامه داد: اظهارنظر مسئولان نباید به‌گونه‌ای باشد که دشمن را برای افزایش فشار و سوءاستفاده از شرایط کشور تشویق کند و این مسئله نیازمند دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در بیان مواضع عمومی است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره وظایف حکومت اظهار کرد: گاهی شنیده می‌شود که برخی مسئولان عنوان می‌کنند حکومت نباید به امر و نهی بپردازد، در حالی که اساس حکومت‌داری بر مدیریت عاقلانه و مسئولانه امور و هدایت جامعه در چارچوب اصول و قوانین استوار است.



اراکی افزود: نمی‌توان مفهوم حکومت‌داری را از مسئولیت در برابر رفتارهای اجتماعی و رعایت قانون جدا کرد، چرا که اداره جامعه بدون توجه به ضوابط، قوانین و مسئولیت‌های متقابل امکان‌پذیر نیست.



وی با تأکید بر ضرورت صیانت از قانون در جامعه گفت: مسئولان باید نسبت به هرگونه قانون‌شکنی حساس باشند و اجازه ندهند بی‌تفاوتی در برابر تخلفات به رویه‌ای عادی در جامعه تبدیل شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: مردم انتظار دارند مسئولان در مواضع خود، صراحت و استواری لازم را داشته باشند و در برابر رفتارهایی که خلاف قانون و ارزش‌های پذیرفته‌شده جامعه است، سکوت نکنند.



بی‌قانونی نباید در جامعه عادی شود



اراکی با اشاره به مسئله بی‌حجابی علنی اظهار کرد: بی‌حجابی آشکار از منظر شرعی و قانونی مسئله‌ای قابل اغماض نیست و مسئولان دست‌کم باید به صراحت اعلام کنند که این رفتار خلاف قانون است و نباید زمینه گسترش بی‌قانونی در جامعه فراهم شود.



وی بی‌حجابی علنی را اعلان جنگ با خدا و رسول خدا دانست و افزود: مسئولیت مقابله با تبدیل شدن قانون‌شکنی به یک رفتار عادی، تنها بر عهده یک مجموعه خاص نیست و همه کسانی که در عرصه‌های مدیریتی، فرهنگی و رسانه‌ای نقش دارند، باید نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: مسئولان، روحانیون، صاحبان تریبون و فعالان رسانه‌ای هر یک به اندازه جایگاه و مسئولیتی که دارند، وظیفه دارند نسبت به مسائل شرعی و اجتماعی حساسیت نشان دهند.



اراکی تأکید کرد: مخالفت با بی‌حجابی و جلوگیری از عادی‌سازی آن، یک تکلیف شرعی است و نباید شرایطی در جامعه شکل گیرد که ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها جای خود را با یکدیگر تغییر دهند.



وی با بیان اینکه خطر اصلی در چنین شرایطی، تغییر نگاه جامعه نسبت به معروف و منکر است، گفت: نباید اجازه داد منکر در افکار عمومی به‌عنوان امری پذیرفته‌شده و عادی جلوه کند یا معروف به‌گونه‌ای معرفی شود که مورد بی‌توجهی و انزوا قرار گیرد.



نباید جای معروف و منکر تغییر کند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: حفظ مرزهای ارزشی و قانونی جامعه نیازمند روشنگری، موضع‌گیری صحیح و احساس مسئولیت عمومی است و کسانی که از تریبون‌های رسمی و عمومی برخوردار هستند، در این زمینه وظیفه مضاعفی بر عهده دارند.



اراکی با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی نباید نسبت به گسترش منکرات بی‌تفاوت باشد، افزود: بی‌تفاوتی در برابر تخلف و قانون‌شکنی می‌تواند به تدریج زمینه تغییر معیارهای اجتماعی را فراهم کند و از این رو باید نسبت به چنین روندی هوشیار بود.

وی همچنین بر اهمیت استمرار فعالیت‌های قرآنی در جامعه تأکید کرد و گفت: تقویت جلسات قرآن و گسترش ارتباط اقشار مختلف مردم با مفاهیم قرآنی، از ظرفیت‌های مهم برای تعمیق تقوا، معنویت و ارزش‌های دینی در جامعه به شمار می‌رود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضور قاریان و حافظان قرآن کریم در این دیدار بیان کرد: توجه به قرآن و توسعه محافل قرآنی می‌تواند زمینه تقویت بنیان‌های معنوی جامعه را فراهم کند و این ظرفیت باید در نقاط مختلف کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



اراکی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه دینی و مقاومت مردم دزفول اشاره کرد و اظهار داشت: مردم این منطقه در مسیر دفاع از اسلام و اعتلای ایران اسلامی خدمات و مجاهدت‌های فراوانی داشته‌اند و همین پیشینه ارزشمند، جایگاه ویژه‌ای برای دزفول در کشور رقم زده است.



نمونه بودن دزفول باید حفظ شود



وی با اشاره به ویژگی‌های مردم دزفول افزود: دیانت عمیق و روحیه مقاومت مردم این منطقه از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و باید عوامل و زمینه‌هایی که موجب شده دزفول به‌عنوان شهری نمونه شناخته شود، به‌درستی تبیین و حفظ شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مسئولان و فعالان فرهنگی شهرستان دزفول خواست برای استمرار و تقویت این ویژگی‌ها تلاش کنند و گفت: حفظ جایگاه‌های ارزشمند اجتماعی و فرهنگی نیازمند مراقبت، برنامه‌ریزی و توجه مستمر است.



اراکی همچنین بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: تداوم نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های گوناگون، یکی از سرمایه‌های مهم کشور و جبهه حق به شمار می‌رود و این حضور باید با قوت استمرار داشته باشد.



وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحقق هرچه سریع‌تر پیروزی نهایی جبهه حق گفت: امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و استمرار ایستادگی و حضور مؤمنانه مردم، پیروزی نهایی برای جبهه حق هرچه زودتر محقق شود.