مشارکت 100 هزار همیار پلیس در طرحهای ترافیکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی عصر دوشنبه در همایش همیاران پلیس مازندران گفت: بحث انضباط اجتماعی تمام اقشار جامعه را زیر پوشش قرار می‌دهد و همه اقشار جامعه نیازمند آگاه‌سازی در مباحث مختلف امنیت اجتماعی هستند.



مسکنی با اشاره به اینکه برای ایجاد انضباط اجتماعی باید فعالیت‌های فرهنگی انجام شود، تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی هزینه‌ بر و دیربازده هستند و اگر این فعالیتها برای قشر کودک و نوجوان جامعه انجام شود ماندگار خواهد ماند و آینده‌ای منظم خواهیم داشت.



وی با تاکید بر اینکه شکل‌ گیری انضباط اجتماعی در جامعه ضروری است، تصریح کرد: آموزش ناجا برای همه اقشار جامعه است و به منظور آگاه‌سازی است و به صورت مستمر در جامعه شکل می‌گیرد تا قوانین این مجموعه به صورت یک فرهنگ در بین مردم ساری و جاری شود.



مسکنی با اشاره به اینکه مراسم تجلیل از شهروندان قانون‌مدار در برنامه‌های هفته نیروی انتظامی گنجانده می شود، بیان داشت: انضباط اجتماعی از مدارس به خانواده ها سرایت می کند و دستیابی آحاد جامعه و خانواده ها به انضباط اجتماعی از طریق دانش آموزان میسر است.



وی با بیان اینکه به دانش آموزان همیاران پلیس در کنار نیروی انتظامی افتخار می کنیم اظهار داشت: باید با تلاش و همدلی و رعایت قانون و معیارهای اجتماعی جامعه خوب و امن را داشته باشیم تا دانش آموزان فردای ایران را با دستان پرتوان و موفق خود بسازند.



فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه نظم و انضباط در جامعه باید سرلوحه فعالیتها قرار گیرد تصریح کرد: دانش آموزان باید در داخل مدرسه مسائل اجتماعی و قوانین را به خوبی رعایت کنند تا آرامش و امنیت به مفهوم واقعی کلمه در جامعه نهادینه شود.



فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به نقش اثرگذار شهروندان در فراهم سازی شهری منضبط و قانون گرا، تصریح کرد: مدارس منضبط و منطبق با قوانین اجتماعی در مازندران تشویق می شوند.



وی خطاب به دانش آموزان همیار پلیس اظهار داشت: همیاران پلیس نقش اساسی در حفظ امنیت و رفاه نسبی در جامعه دارند.