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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

مسکنی اعلام کرد:

مشارکت 100 هزار همیار پلیس در طرحهای ترافیکی مازندران

مشارکت 100 هزار همیار پلیس در طرحهای ترافیکی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مازندران گفت: 100 هزار دانش آموز همیار پلیس استان، در طرحهای ترافیکی مازندران مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی عصر دوشنبه در همایش همیاران پلیس مازندران گفت: بحث انضباط اجتماعی تمام اقشار جامعه را زیر پوشش قرار می‌دهد و همه اقشار جامعه نیازمند آگاه‌سازی در مباحث مختلف امنیت اجتماعی هستند.

مسکنی با اشاره به اینکه برای ایجاد انضباط اجتماعی باید فعالیت‌های فرهنگی انجام شود، تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی هزینه‌ بر و دیربازده  هستند و اگر این فعالیتها برای قشر کودک و نوجوان جامعه انجام شود ماندگار خواهد ماند و آینده‌ای منظم خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه شکل‌ گیری انضباط اجتماعی در جامعه ضروری است، تصریح کرد: آموزش ناجا برای همه اقشار جامعه است و به منظور آگاه‌سازی است و به صورت مستمر در جامعه شکل می‌گیرد تا قوانین این مجموعه به صورت یک فرهنگ در بین مردم ساری و جاری شود.

مسکنی  با اشاره به اینکه مراسم تجلیل از شهروندان قانون‌مدار در برنامه‌های هفته نیروی انتظامی گنجانده می شود، بیان داشت: انضباط اجتماعی از مدارس به خانواده ها سرایت می کند و دستیابی آحاد جامعه و خانواده ها به انضباط اجتماعی از طریق دانش آموزان میسر است.

وی با بیان اینکه به دانش آموزان همیاران پلیس در کنار نیروی انتظامی افتخار می کنیم اظهار داشت: باید با تلاش و همدلی و رعایت قانون و معیارهای اجتماعی جامعه خوب و امن را داشته باشیم تا دانش آموزان  فردای ایران را با دستان پرتوان و موفق خود بسازند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه نظم و انضباط در جامعه باید سرلوحه فعالیتها قرار گیرد تصریح کرد: دانش آموزان باید در داخل مدرسه مسائل اجتماعی و قوانین را به خوبی رعایت کنند تا آرامش و امنیت به مفهوم واقعی کلمه در جامعه نهادینه شود.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به نقش اثرگذار شهروندان در فراهم سازی شهری منضبط  و قانون گرا، تصریح کرد: مدارس منضبط  و منطبق با قوانین اجتماعی در مازندران تشویق می شوند.

وی خطاب به دانش آموزان همیار پلیس اظهار داشت: همیاران پلیس نقش اساسی در حفظ امنیت و رفاه نسبی در جامعه دارند.

کد مطلب 1429545

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