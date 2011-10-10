آموزشهای مهارتی لازمه اشتغال پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حاجلو عصر دوشنبه در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلاله افزود: سازمان ملی مهارت با هدف سیاست گذاری، راهبری و هدایت برنامه های مهارتی کشور و ایجاد شغل پایدار ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: سازمان ملی مهارت سازمانی است که از کوچک سازی یا چابک سازی سازمان فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل می شود.

وی آموزش های مهارتی را لازمه ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: از اسفند پارسال این سازمان به صورت رسمی با اعلام وزیر فعالیت خود را آغاز کرده و به زودی بحث نظام آموزشی مهارتی از سوی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در این نظام آموزش در مقطع متوسطه برعهده آموزش و پرورش ، در تحصیلات دانشگاهی به عهده وزارت علوم و متولی آن دانشگاه جامع علمی و کاربری است و آموزش های بین سطح تحصیلات تکمیلی نیز بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود.

حاجلو تصریح کرد: دیگر دستگاه های آموزشی نیز موظفند برنامه ها و فعالیت های آموزشی خود را به صورت منسجم و براساس برنامه راهبردی به صورت 30 درصد آموزش در مقطع نظری و 70 درصد آموزش در محیط کار اجرا کنند.

وی افزود : امیدواریم بتوانیم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی شاهد تحول اساسی در آموزش اشتغال پایدار در کشور باشیم.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به نقش آموزش در ایجاد اشتغال پایدار گفت : با اجرای این طرح همواره افراد جویای شغل می توانند در راستای آموزش مهارتی قدم بردارند.