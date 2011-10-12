به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به ویژگیهای تفسیر "بلاغ" گفت: هر چند در بحثهای تفسیری نیازمند تبیین آیات قرآن به صورت گسترده و شامل همه دیدگاهها هستیم اما از آنجا که عموم مردم با مبانی تفسیری آشنا نیستند و مطالعات گسترده دینی هم ندارند نیازمند تفاسیری هستیم که علاقهمندان را در مدت کوتاهی با بحثهای تفسیری آشنا کند و تفسیر بلاغ با توجه به اختصار و قابل فهم بودن برای همه اقشار مردم این ویژگی را داراست.
وی با بیان اینکه تفسیر بلاغ، خواننده را درگیر اقوال و نظریههای پراکنده نمیکند، ادامه داد: آیتالله میرمحمدی برداشت کلی خود را درباره آیات در این تفسیر مطرح کرده که این مسئله به فهم بیشتر تفسیر کمک میکند.
امام جمعه قم پرداختن به مباحث علوم قرآنی پیش از ورود به تبیین و تفسیر آیات را از دیگر ویژگیهای تفسیر بلاغ دانست و گفت: این امر باعث میشود تا خواننده با آگاهی کافی از مسائل علوم قرآنی مانند کیفیت نزول آن، وحی و کیفیت ملاقات جبرئیل با پیامبر(ص)، نسبت الفاظ قرآن کریم به خداوند و فواتح و اوایل سورهها وارد بحثهای تفسیری شود. این مسئله نکته جالبی است که در کمتر تفسیری دیده شده است.
وی با بیان اینکه تفسیر بلاغ در عین اختصار یک تفسیر ادبی به شمار میرود، اظهار داشت: نویسنده در ضمن معنا کردن واژهها به نکات ادبی موجود در آیات هم پرداخته است.
آیتالله حسینی بوشهری افزود: بلاغ یک تفسیر قرآن به قرآن است چرا برای تفسیر یک آیه از آیات دیگر قرآن استفاده شده است، افزون بر این روی روایات اهل بیت(ع) هم تکیه میکند پس از این جهت یک تفسیر روایی به شمار میآید.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: در تفسیر بلاغ به نکات تاریخی هم تکیه شده است. کمک گرفتن از مقوله تاریخ برای تبیین مباحث تفسیری کار مفید و لازمی است.
وی ادامه داد: نویسنده در این تفسیر چند آیه مرتبط به هم را ذکر سپس خواننده را در یک نگاه کلی با تفسیر آن آیات آشنا میکند و پس از آن برای عمق بخشیدن به فهم خواننده به تفسیر الفاظی که ممکن است مبهم یا پیچیدگی خاصی داشته باشد میپردازد.
امام جمعه قم عنوان کرد: جمع کردن همه این ویژگیها در یک تفسیر مختصر نشان دهنده توجه و اشراف نویسنده به مباحث تفسیری است و در حقیقت آیتالله میرمحمدی در استخراج این ویژگیها از یک کار طولانی مدت که به صورت جلسه دورهای مباحث تفسیری بوده بهره برده است.
وی در مورد شخصیت آیتالله میرمحمدی گفت: آیتالله میرمحمدی از چهرههای مبارز و حاضر در صحنه پیش از انقلاب است که با امضای اطلاعیههای مخالف با دستگاه ستمشاهی شناخته شده بود و پس از انقلاب هم در مسئولیتهای مختلف قضایی و دانشگاهی نقشآفرین و موثر بود و امروز هم به عنوان یکی از چهرههای شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شناخته میشود که امید است نهادهای مختلف علمی و فرهنگی بتوانند ضمن استفاده از تفسیر بلاغ، تجلیل و تکریم شایستهای هم از ایشان داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم تفسیر "بلاغ" را حاصل سالها تلاش آیتالله میرمحمدی در یک جلسه دورهای مباحث تفسیری دانست و به تشریح ویژگیهای آن پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به ویژگیهای تفسیر "بلاغ" گفت: هر چند در بحثهای تفسیری نیازمند تبیین آیات قرآن به صورت گسترده و شامل همه دیدگاهها هستیم اما از آنجا که عموم مردم با مبانی تفسیری آشنا نیستند و مطالعات گسترده دینی هم ندارند نیازمند تفاسیری هستیم که علاقهمندان را در مدت کوتاهی با بحثهای تفسیری آشنا کند و تفسیر بلاغ با توجه به اختصار و قابل فهم بودن برای همه اقشار مردم این ویژگی را داراست.
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