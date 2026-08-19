پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تعهد بیمه سلامت به مراکز درمانی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با ارائه آماری از وضعیت بیمه سلامت در استان کرمان، اعلام کرد: این نهاد با بیش از ۴۰ مؤسسه درمانی طرف قرارداد است.

وی با اشاره به گسترش پوشش بیمه‌ای، افزود: از مردادماه سال جاری، برخلاف گذشته که پوشش بیمه‌ای محدود به شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر بود، اکنون شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها نیز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

تغییر در شیوه پرداخت حق بیمه بر اساس وسع

جعفری، در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و میزان مشارکت خانوارها توضیح داد: پوشش بیمه‌ای پنج دهک اول همچنان به‌صورت رایگان باقی مانده است؛ اما از دهک ششم به بعد، پرداخت حق بیمه بر اساس میزان وسع انجام می‌شود. به طوری که دهک ششم باید ۴۰ درصد حق بیمه«معادل حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال»، دهک هفتم ۵۰ درصد و دهک دهم نیز باید مبلغ کامل حق بیمه را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: ۲۰ درصد از بیمه‌شدگان روستایی استان کرمان در دهک‌های پنج به بالا قرار دارند و مشمول پرداخت حق بیمه هستند.

حمایت از بیماران صعب‌العلاج و پوشش دارویی

مدیرکل بیمه سلامت با اشاره به صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج، اظهار داشت: بسته بیماران سرطانی شامل ۱۲۰ خدمت است که در مراکز دولتی با «فرانشیز صفر» و در مراکز خصوصی تا ۸۰ درصد طبق تعرفه پوشش داده می‌شود.

وی افزود: داروها برای بیماران صعب‌العلاج به‌طور متوسط تا ۹۰ درصد و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد پوشش داده می‌شوند، مشروط بر اینکه بیمار در سامانه نشان‌دار شده باشد.

تسهیل خدمات به‌صورت غیرحضوری و اختصاص شماره ویژه‌

جعفری، با تأکید بر غیرحضوری بودن تمامی خدمات بیمه‌گری، گفت: شهروندان برای تمدید یا درخواست پوشش جدید، نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند از طریق پیام‌رسان «بله»، پنل شهروندی، دفاتر پیشخوان یا سامانه ۱۶۶۶ اقدام کنند.

وی همچنین از اختصاص یک شماره موبایل ویژه (۰۹۱۳۷۱۳۸۴۸۶) برای تسهیل کار بیمه‌شدگان در بیمارستان‌ها خبر داد که تنها با ارسال پیامک حاوی کد ملی، همکاران این حوزه با فرد تماس گرفته و فرآیند را تکمیل می‌کنند.

وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی

مدیرکل بیمه سلامت کرمان با اشاره به بهبود روند پرداخت مطالبات، اظهار داشت: در سال جاری یک اتفاق مثبت رخ داده و ماهانه به صورت علی‌الحساب، ۶۰ درصد از مطالبات تمامی بخش‌ها از جمله بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها پرداخت می‌شود. همچنین این نهاد ماهانه مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان بابت دارو به داروخانه‌های استان کرمان پرداخت می‌کند.

جعفری، با تشکر از همکاری بخش بهداشت و درمان، از همگان خواست تا برای عبور از مقاطع اقتصادی کنونی، در این مسیر مشارکت و همراهی کنند.