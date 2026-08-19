ارتکاب جنایات جدید رژیم صهیونیستی در غزه و واکنش حماس و جهاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه تشدید کرده است. در پی حملات جدید ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، شماری به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند.

در اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه، پهپاد رژیم صهیونیستی یک موتورسیکلت را هدف قرار داد که در نتیجه آن جوان فلسطینی «صبحی سامی شحتوت» به شهادت رسید و پیکر وی به بیمارستان «العوده» منتقل شد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین حوالی پارک شهرداری در مرکز شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند. این حمله در خیابان «عمر المختار» و نزدیکی پارک شهرداری به مجروح شدن شماری از فلسطینیان منجر شد.

همزمان، در شهر «بیت لاهیا» در شمال نوار غزه نیز دو فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر مجروح شدند.

حمله وحشیانه به مقر پلیس غزه و شهادت ۹ فلسطینی

منابع فلسطینی اعلام کردند: در جدیدترین آمار، پیکر ۹ شهید، از جمله شماری پیکرهای متلاشی‌ شده، در پی بمباران مقر پلیس شهرداری‌های شهر غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است. شمار مجروحان ۱۵ نفر اعلام شده است.

وزارت امور داخلی غزه: میانجی گران تحرک فوری انجام دهند

وزارت امور داخلی و امنیت ملی غزه از میانجی‌گران و مجامع جهانی خواست تا برای پایان بخشیدن به جنایات و تجاوزات وحشیانه ارتش صهیونیستی علیه ماموران دستگاه پلیس غزه دست به تحرکات فوری بزنند.

این وزارتخانه تاکید کرد که تمامی ادعاهای دشمن صهیونیستی برای توجیه جنایات و تجاوزاتش بی پایه و اساس است.

این وزارتخانه تصریح کرد که دشمن صهیونیستی سعی دارد به موجودیت نهاد پلیس جهت ایجاد هرج و مرج در داخل جامعه صهیونیستی پایان بخشد.

حماس: اشغالگران مرتکب کشتار شدند؛ شورای صلح به مسئولیتش عمل کند



حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه و عملکرد شورای صلح واکنش نشان داد.

قاسم اظهار داشت: اشغالگران با بمباران یکی از مراکز غیرنظامی در غزه، مرتکب کشتار وحشیانه جدیدی شده‌اند؛ این یک تشدید خطرناک و بی‌اعتنایی کامل به تمامی درخواست‌های آتش‌بس است.

وی افزود: شورای صلح به دلیل عدم ایفای مسئولیت خود در اعمال فشار بر اشغالگر و وادار کردن آن به رعایت توافقات حاصل‌شده، مسئول این تشدید تنش است. لذا، شورای صلح در برابر یک آزمون واقعی قرار دارد تا توانایی و جدیت خود را در مدیریت میانجی‌گری و مذاکرات به اثبات برساند.

قاسم تاکید کرد که اظهارات مقامات شورای صلح که با توافقات حاصل‌شده در تناقض است، به اشغالگران پوشش می‌دهد تا تجاوزات خود را علیه مردم ما در غزه تشدید کنند.

جهاد اسلامی فلسطین: اشغالگران بر تداوم نسل کشی اصرار دارند

جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد ادامه کشتارهای کابینه جنایتکاران جنگی رژیم اشغالگر علیه مردم غزه آن حمله روز گذشته به یک کافه در بندر غزه، بار دیگر نشان می‌دهد این رژیم تمامی تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس را رد کرده و بر ادامه جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین اصرار دارد.

جهاد اسلامی بیان کرد که اشغالگران با این اقدامات، تمامی توافق‌ها، ابتکارها و تلاش‌های میانجی‌گرانه را نادیده گرفته و همچنان سیاست کشتار و تروریسم خونین و ایجاد هرج‌ و مرج در منطقه را دنبال می‌کند.

جهاد اسلامی تاکید کرد: حملات در غزه و کرانه باختری، تجاوزات آن در جنوب لبنان و همچنین حمله خائنانه، آشکار و محکوم روز گذشته به شهر ادلب در سوریه، نشان می‌دهد این رژیم به سیاست بی‌ثبات‌سازی و گسترش خشونت در منطقه ادامه می‌دهد.

این جنبش اعلام کرد: واقعیت‌های میدانی ثابت می‌کند رژیم اشغالگر چیزی جز خونریزی، ویرانی و تخریب به همراه ندارد و خطری برای تمامی ملت‌های منطقه بدون استثنا به شمار می‌رود و امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.

جهاد اسلامی در پایان تاکید کرد: همه ملت‌ها و کشورهای منطقه وظیفه دارند برای مقابله با این خطر آماده شوند و به جنایات این رژیم پایان دهند؛ جنایاتی که سران این رژیم به آنها افتخار کرده و حتی در برنامه‌های انتخاباتی خود بر سر اینکه چه کسی در کشتار و جنایت افراطی‌تر است، با یکدیگر رقابت می‌کنند.