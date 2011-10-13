فاضلاب شهری و دستفروشی معضلهای بزرگ بهداشتی در میناب است

محمد رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معضل فاضلاب شهری و فعالیت دستفروشان پدیده جدیدی نیست بلکه سالهاست که مردم این شهر با این معضلات مواجه اند و اقدامات موقت و مسکنی انجام گرفته توسط مسئولان راهی به جایی نبرده است.

زارعی با بیان اینکه بهداشت و سلامت شهروندان از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار داشت: تنها راه مقابله با این تهدید و ریشه کنی این معضلات، تهیه یک برنامه جامع و بسیج دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن است.

وی با اشاره به عدم ثبات در جایگاه مدیران اجرایی شهرستان، شهرداری را به نداشتن برنامه جامع برای مقابله با معضلاتی از قبیل تهیه وفروش مواد غذایی و تره بار توسط دستفروشان و جاری شدن فاضلاب شهری در معابر عمومی متهم کرد.

زارعی گفت: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی مردم میناب، ترویج دستفروشی در این شهر به صورت یک فرهنگ غلط در آمده است.

وی ادامه داد: برخی افراد منفعت طلب با سوء استفاده از وضعیت موجود در بازار سنتی پنجشنبه بازار میناب اقدام به فروش محصولات لبنی در شرایط کاملا غیر بهداشتی می کنند و متاسفانه مورد استقبال مردم قرار می گیرند که جای تامل دارد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت میناب افزود: اعطای مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری، ازگذشته و ادامه آن تا کنون بدون توجه به سیستم دفع فاضلاب به واسطه نوع خاک و عدم رعایت حریمها، فاضلاب میناب را به گره کوری تبدیل کرده است.

جلوگیری از نفوذ فاضلاب به آبهای زیر زمینی که تنها منبع تامین آب شرب مردم میناب به حساب می آید و استفاده از پساب برای آبیاری کشاورزی با توجه به خشکسالی از دلایل ضرورت در تسریع بخشیدن به اجرای طرح جمع آوری فاضلاب در این شهر است.

طرح اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب میناب از سال 1381آغاز شده است وبا هزینه 87میلیارد ریال فقط30درصد پیشرفت داشته است.