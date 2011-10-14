به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پروانه در حاشیه بازدید از نمایشگاه استاندارد و جامعه که در محل دائمی نمایشگاه‌های استان برپا شده است، اظهار داشت: در اداره کل استاندارد در راستای استاندارد سازی کالاها و ترویج فرهنگ استاندارد برنامه ها و اقدامات بسیار مهمی صورت می‌گیرد.



وی گفت: بازدید کارشناسان از واحد‌های تولیدی تحت پوشش، بازرسی از مراکز عرضه و فروش، انگ گذاری فلزات گرانبها و مواردی از این قبیل از اقدامات اداره کل استاندارد است.



معاون فنی اداره کل استاندارد قم با بیان اینکه تولید کنندگان قبل از دریافت پروانه باید از کمیته نظارتی استان کد شناسایی دریافت کنند، افزود: تولید کنندگان موظف هستند تا در کالای تولید شده این کد را درج کنند.



وی نمونه برداری از مراکز عرضه و تولید طلا را از جمله برنامه‌های اداره کل استاندارد ذکر کرد و در این خصوص بیان داشت: اگر در نمونه برداری از طلا و عیار سنجی از آن استاندار ملی (18 عیار ) رعایت نشده باشد طبق قانون برخورد می‌شود.



پروانه با اشاره به اینکه طلاها باید کد رهگیری داشته باشند، بیان داشت: شهروندان از خرید طلای بدون کد رهگیری خودداری کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون فعالیتهای انجام شده در اداره کل استاندارد جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ استاندارد گفت: در این راستا اقدامات مهمی در اداره کل استاندارد انجام می‌شود که از جمله آن می‌توان به اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها، توزیع بروشور و پوستر مرتبط و برگزاری نمایشگاه سمینار، و همایش و غیره اشاره کرد.



معاون فنی اداره کل استاندارد قم یکی از بهترین راه برای ترویج فرهنگ استاندارد را برگزاری نمایشگاه ذکر کرد و ادامه داد: از فعالیت‌های لازم در ترویج فرهنگ استاندارد برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها است که خود باعث افزایش شناخت شهروندان از استاندارد بودن یک کالا می‌شود.