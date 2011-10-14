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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۳

درسومین روز سفر به کرمانشاه/

رهبر معظم انقلاب در منازل تعدادی از خانواده شهدا حضور یافتند

رهبر معظم انقلاب در منازل تعدادی از خانواده شهدا حضور یافتند

رهبر معظم انقلاب در سومین روز از سفر به کرمانشاه در منازل تعدادی از خانواده شهدا حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین روز از سفر به استان کرمانشاه به منزل خانواده شهیدان اجاقی، امینی، خالصی ومنکرسی رفتند و آنان را مورد تفقد قرار دادند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع صمیمی و با محبت هر یک از این خانواده‌های شهدا، از ایثار و رشادت شهدای دفاع مقدس و صبر و بصیرت خانواده های معزز این عزیزان تجلیل کردند.

کد مطلب 1432815

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