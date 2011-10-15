زمان اجرای نمایشهای جشنواره تئاتر گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از صبح شنبه آغاز شد هشت نمایش در بخش مسابقه و 2 نمایش به صورت میهمان در این جشنواره حضور دارند.

در روز اول این جشنواره( شنبه 23 مهرماه 90 ) نمایش های مبارک باشد این طیاره ... به کارگردانی محمد رضا محمودی از گرگان و از ساعت 10 و 30 دقیقه و بک و بوی بهار به کارگردانی علی اکبر بخشی از بندرگز و از ساعت 18به روی صحنه می روند.

در روز دوم جشنواره( یکشنبه 24 مهرماه 90) نمایش های نه هنوز به کارگردانی مهتاب دهباشی از گرگان و از ساعت 10 و 30 دقیقه و شش پنجره به کارگردانی عبدالرضا شیبانی از گنبد کاووس و از ساعت 18 به اجرا می پردازند.

در سومین روز جشنواره( دوشنبه 25 مهرماه 90) نمایش های پانته آ به کارگردانی بابک تهرانی و از ساعت 10 و 30 دقیقه و نقشه خوانان به کارگردانی رهبان مسلمی عقیلی و از ساعت 18، هر دو از گرگان به روی صحنه می روند.

در روز چهارم جشنواره( سه شنبه 26 مهرماه 90) نمایش های شاه لیر به کارگردانی محسن مقامی از علی آباد کتول و از ساعت 10 و 30 دقیقه و پلک بزن به کارگردانی احسان ممشتی از ساعت 18 از رامیان به اجرای نمایش می پردازند.

نمایشهای هنگامه ای که آسمان شکافت به کارگردانی خانم محبوبه شهریاری از کردکوی و از ساعت 10 و 30 دقیقه و ارتفاع به کارگردانی محمد میرعرب رضی از آزادشهر و از ساعت 18 دو نمایش میهمان در پنجمین روز جشنواره به روی صحنه می روند.

بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان در ساعت 18 روز چهارشنبه 27 مهرماه با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان می دهد.