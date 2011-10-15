معضل قاچاق باید در دریا کنترل شود/ استفاده از ظرفیتهای ارتش و سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا بر کنترل معضل قاچاق قبل از ورود به شهرهای استان تاکید کرد و اظهار داشت: جلوگیری از ورود محموله های قاچاق از دریا به خشکی به صورت هماهنگ با همکاری ارگانهای نظامی راه حل ابتدایی کنترل معضل قاچاق در استان است.

وی اضافه کرد: نباید اجازه دهیم محموله های قاچاق وارد خشکی و شهرها شود و بعد با صرف هزینه های بیشتر و انجام عملیاتهای مختلف امنیتی، اطلاعاتی و تعقیب و گریز به دنبال کنترل باشیم.

وی بر به کارگیری همه ظرفیتها برای مبارزه با قاچاق تاکید کرد و گفت: نیروهای نظامی که در دریا مسئولیتی ندارند نیز باید به نوعی در جلوگیری ورود قاچاق از دریا با دیگر ارگانهای متولی همکاری کنند و حتی از ظرفیتهای ارتش و سپاه هم می توان استفاده کرد.

استاندار هرمزگان بخشی از نیازهای رشد واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی را در گرو مبارزه با قاچاق دانست و بیان داشت: اراده، عزم، اعتقاد، نظم و هماهنگی در مسیر مبارزه با قاچاق کالا اگر صورت گیرد و همه به خوبی به وظیفه خود عمل کنند مطمئن باشید این معضل برطرف و قاچاق به کلی محو می شود.

وی ادامه داد: ساماندهی شناورهای بدون مجوز، پیگیری برای کاهش تعرفه های بالای گمرکی و یکپارچگی تعرفه های سوخت گازوئیل از راهکارهایی است که به عنوان یک برنامه پیشگیرانه از انجام قاچاق باید در دستور کار جدی کمیسیون قرار گیرد.

عزیزی تشکیل کمیته های اجرایی را در ذیل کمیسیون مبارزه با قاچاق را خواستار شد و تصریح کرد: کمیسیون تصمیم گیرنده و کمیته های ذیل به صورت تخصصی باید اجرا کننده باشند و در جلسات آتی روی چگونگی اجرایی کردن مصوبات بحث تا به کمیته های مربوطه واگذار شود.

وی به مصوبات هیئت وزیران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و ابراز داشت: برای همه موضوعات و جنبه های قاچاق در هیئت وزیران تصمیم و مصوبه وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد تا در اجرا به مشکلات قانونی بر نخورید.