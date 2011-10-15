محمدرضا سرشار رئیس انجمن قلم ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سرشار در جلسه امروز هیأت مدیره انجمن قلم ایران به عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد و دکتر محسن پرویز نایب رئیسی انجمن را بر عهده گرفت.

بر اساس این گزارش، محمدرضا سرشار که یک هفته قبل با 94 رای اعضای سیزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم توانسته بود به عنوان نفر دوم به هیأت مدیره راه یابد، دقایقی قبل موفق شد اعتماد اعضای این هیأت را برای ریاست انجمن به دست آورد.

محسن پرویز نیز که با 101 رأی به هیأت مدیره رفته بود، نایب رئیس انجمن شد.

این در حالی است که در دوره قبل، دکتر علی اکبر ولایتی رئیس، محمدرضا سرشار نایب رئیس، راضیه تجار دبیر و فیروز زنوزی جلالی خزانه دار بودند.

اخبار تکمیلی نشست و تصمیمات امروز هیأت مدیره انجمن قلم به زودی منتشر می‌شود.