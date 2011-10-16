اتوبوسرانی گلستان جزو سه سازمان برتر کشور شد

رضایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انتخاب طی مراسمی در محل وزارت کشور برگزار شد که سازمانهای اتوبوسرانی گلستان، نسیم شهر و رباط کریم در بین سازمانهای اتوبوسرانی کشور به عنوان سازمانهای برتر کشور شناخته شده است.

وی بیان کرد: یکی از مهم ترین سیاستهای سازمان اتوبوسرانی شهر گلستان واگذاری مالکیت تمامی خودروها به بخش خصوصی، بخش عمده فعالیت خود را جهت نظارت و ارتقا بخشهای دیگر این سازمان متمرکز کرده که همین امر موجب دستاوردهای خوبی در این راستا شده است.

این مسئول با اشاره به دستاوردهای شش ماهه نخست سال جاری این سازمان افزود: باتوجه به اینکه روزانه 100هزار نفر مسافر از شهر گلستان به شهرهای همجوار به ویژه تهران از طریق سازمان حمل و نقل گلستان جابه جا می شوند، می طلبید رسیدگی ویژه ای به این دو بخش داشته باشیم که البته در این راستا توانستیم در سال جاری با دریافت پنج دستگاه اتوبوس بنز457 کولردار و هشت دستگاه مینی بوس هیوندای تک کابین کولردار در راستای تقویت خطوط مسافربری و نوسازی ناوگان حمل و نقل گلستان نقش مهمی را ایفا کنیم.

رضایی فر انعقاد قرارداد نصب جی پی اس (مکان یاب) و دستگاه کاهنده اعتبار بر کلیه خودروهای تحت نظارت را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و بیان کرد: این طرح به منظور نظارت دقیق برعملکرد خودروها و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به مرحله اجرا درآمده است.

وی درهمین خصوص اضافه کرد: این طرح با مساعدت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اعتبای به میزان 515 میلیارد ریال اجرا شده است و توسط این سامانه به راحتی مدیران سازمان می توانند به طور خودکار به مکان اتوبوس در سطح شهر دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گلستان از خرید و نصب دو ایستگاه مکانیزه خبر داد واعلام کرد: این دو ایستگاه به منظور ارائه خدمات بهینه به شهروندان بنابر اولویت عبور و مرور در سه راهی آدران و 24 متری چمران جانمایی شده که در آینده ای نزدیک دو ایستگاه مکانیزه جدید نیز در معابر دیگر سطح شهر نصب می شود.

رضایی فر همچنین پیگیری و دریافت زمین جهت احداث پایانه حمل و نقل شهر گلستان را از اقدامات شاخص سازمان اتوبوسرانی گلستان یاد کرد و ادامه داد: خوشبختانه با حمایت شهردار گلستان توانستیم 350/12 مترمربع زمین برای اجرای این طرح عظیم از شهرداری اخذ کرده که در این پروژه احداث ساختمان اداره اتوبوسرانی و احداث تعمیرگاه خودروها از جمله فضاهای طراحی شده است که امیدواریم تا پایان سال چاری شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

وی در ادامه از اجرای طرح بلیط الکترونیکی درگلستان خبر داد و گفت: به زودی هر یک از اتوبوسهای تحت نظارت این سازمان مجهز به دستگاه کارت خوان خواهند شد، در واقع با اجرای این طرح شهروندان هنگام سوار شدن به اتوبوس با نزدیک کردن کارت بلیط خود به دستگاه کارت خوان در مدت زمان بسیار کوتاهی هزینه سفر خود را پرداخت می کنند.

به گفته این مسئول، این طرح شامل مزایایی همچون جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان، رعایت بهداشت و حفظ سلامتی رانندگان و مسافرین و همچنین استخراج دقیق مسافران جا به جا شده است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی گلستان به ویژه سعید استاد فرج ریاست شورای سازمان و مختاری شهردار گلستان گفت: بی شک حضور و تلاش های بی شائبه این مسئولان در دستیابی به خدمات بهینه و ماندگار به شهروندان بی تاثیر نبوده که بدین وسیله تشکر و قدردانی ویژه خود را به عمل می آورم.