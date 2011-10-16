نهضت بیداری در سرزمین آمریکا / خشونت پلیس و بازداشت 70 نفر در نیویورک

تظاهرات اعتراض آمیز جنبش "تسخیر وال استریت" روز گذشته به بسیاری از شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن، بوستون، شبیکاگو، لس آنجلس و میامی رسید.

در این تظاهرات نمایندگان معلمان، کارمندان شهرداری، ارتباطات و راه و ترابری شرکت کرده و پلاکاردهایی را که نشان دهنده اعتراض مردم به سیستم بانکداری و موسسات مالی بود، حمل کردند.

شاهدان اعلام کردند که پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت معترضان در صحنه تظاهرات حاضر شده بود. هزاران نفر از اعضای جنبش تسخیر وال استریت نیمه شب گذشته خواستار شرکت افراد بیشتر در این تظاهرات شدند.

در درگیریها میان معترضان به نظام سرمایه داری در آمریکا و پلیس در میدان تایمز نیویورک دست کم 70 نفر بازداشت شدند.

درگیریها ساعت 20 شب گذشته روی داد، زمانی که گروهی از معترضان سعی در رسیدن به میدان تایمز و عبور از موانعی بودند که پلیس در خیابان 46 و ششم نیویورک قرار داده بودند.

پلیس اعلام کرد که روز گذشته 24 نفر که به هشدار پلیس برای خروج از شعب "سیتی بانک" آمریکا در نزدیکی منهتن توجه نکرده بودند، بازداشت شدند.

همچنین هزاران نفر از معترضان با سر دادن شعارهایی از قبیل "ما 99 درصد هستیم و این میزان برای شکست شما بسیار زیاد است" به خیابانهای شهر لس آنجلس آمده و خشم خود را از نظام سرمایه داری در آمریکا اعلام کردند.

"نیل وید" یکی از معترضان به شینهوا گفت : هیچ چیز عادلانه نیست، مردم قادر به پرداخت هزینه های پزشکی نیستند و موسسات مالی در بسیاری از امور نظارت دارند.

"شائونا اسکاویدو" یک مددکار اجتماعی که در میان معترضان حضور داشت، گفت : شاهد کاهش بودجه مدارس هستیم و بچه هایم کتاب کافی برای مطالعه ندارند و این در حالی است که میلیاردها دلار را در جنگ هزینه می کنیم.

یکی دیگر از معترضان نیز کاهش هزینه های جنگ را دلیل اصلی کاهش هزینه های رفاهی دانست و اعلام کرد : در صورت کاهش هزینه های هنگفت در جنگ عراق و افغانستان می توان تا حدودی آرامش را به مردم بازگرداند.

البته نکته جالب توجه این است که لس آنجلس یکی از چند شهر آمریکا است که پلیس در آن به اقدامات خشونت بار، تلاش برای متفرق کردن جمعیت و بازداشت معترضان متوسل نشده است و حتی شمار کمپ ها در سیتی هال به بیش از 300 عدد رسیده است.

تظاهرات مردم آمریکا موسوم به تسخیر وال استریت از 26 شهریور (17 دسامبر) از ساحل شرقی آغاز شد و به لس آنجلس رسید. اغلب تظاهرات کنندگان را افراد جوان تشکیل می دهند که نسبت به آمار بالای بیکاری، افزایش میزان فقر و طرح های ریاضت طلبانه دولت معترض هستند.

بر پایه گزارشی که به تازگی از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است، میانگین درآمد خانواده­های آمریکایی پس از رکود، از درآمد آنها در هنگام رکود اقتصادی کمتر شده است.

گسترش موج اعتراضات مردم آمریکا به سیاستهای کاخ سفید در حالی است که دولت این کشور سناریو ساختگی و مضحکی با عنوان توطئه موهوم تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن از سوی ایران! را با هدف منحرف کردن افکار عمومی از این اعتراضات و تلاش برای ایجاد فضای ارعاب و وحشت در آمریکا با این حربه کلید زده است.