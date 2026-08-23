یائیر لاپید: انتفاضه سوم در کرانه باختری در راه است 

به گزارش خبرگزاری مهر، یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به شرایط امنیتی بغرنج کرانه باختری گفت که هرج و مرج فراگیر در کرانه باختری حاکم شده است.
وی ابراز داشت که اگر کابینه اقدام مطلوب را در این زمینه انجام ندهد، با انتفاضه سوم مواجه خواهیم بود.
محاصره منازل فلسطینیان در پانزدهمین روز
در عرصه میدانی، شهرکنشینان صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی برای پانزدهمین روز متوالی سه منزل فلسطینی را در منطقه «رأس العین» در شهرک قصره در جنوب نابلس محاصره کردهاند و از ورود یا خروج ساکنان این منطقه جلوگیری میکنند.
شهرکنشینان مسیرهای منتهی به این منازل را مسدود کرده و همزمان نظامیان اشغالگر نیز مانع تردد فلسطینیان به این منطقه میشوند؛ وضعیتی که فشار بر خانوادههای محاصره شده را به شدت افزایش داده است.
این خانوادهها با شرایط دشوار انسانی و کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه هستند. شهرکنشینان مانع انتقال آب به منازل شده و راههای دسترسی به آنها را بستهاند؛ مسئلهای که خطر وخامت بیشتر شرایط زندگی ساکنان را به همراه دارد.
نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین یکی از این منازل را به پادگان نظامی تبدیل کرده و بخشی از اثاثیه و وسایل صاحبان آن را با پرتاب از پنجرهها تخریب کردهاند.
محاصره این سه منزل بخشی از موج فزاینده تعرضات شهرکنشینان علیه قصره و دیگر روستاها و شهرکهای جنوب نابلس است که شامل بستن جادهها، اعمال محدودیت علیه ساکنان، تعرض به اموال و اراضی کشاورزی و تلاش برای ایجاد واقعیتهای جدید در منطقه با حمایت نظامیان اشغالگر میشود.
محاصره این منازل از ۹ اوت ۲۰۲۶ آغاز شد؛ شهرکنشینان صهیونیست در نزدیکی منازل خانوادههای «ابو ریده» و «حسان» در ارتفاعات رأس العین، چادری برای بازرسی و نظارت برپا کردند.
پس از آن، مسیرهای منتهی به منازل با سنگ و خاکریز بسته و آب و برق آنها به مدت هشت روز به طور کامل قطع شد تا اینکه شهرداری توانست بخشی از شبکهها را ترمیم کند.
در حال حاضر سه خانواده شامل حدود ۱۵ نفر، از جمله چندین زن و دو کودک، در این منطقه در انزوای شدید به سر میبرند و با کمبود دارو و مواد غذایی و محدودیت شدید در رفتوآمد مواجه هستند.
جبل رأس العین از مناطق مهم قصره به شمار میرود و پس از تسلط شهرکنشینان بر «جبل رأس النخیل» در منطقه شرقی طبقهبندی شده در محدوده «C»، یکی از معدود فضاهای باقیمانده برای ساکنان شهرک محسوب میشود.
در فوریه گذشته، شهرکنشینان یک پایگاه دامداری جدید را در فاصله حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری منازل فلسطینیان در این منطقه ایجاد کردند. همچنین در ۲۶ ژوئیه، مسجدی در قصره به آتش کشیده شد و شعارهایی به زبان عبری بر دیوارهای آن نوشته شد.
بر اساس دادههای سازمان ملل که خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر کرده، قصره در سال ۲۰۲۶ بیش از هر تجمع فلسطینی دیگری در کرانه باختری هدف حملات شهرکنشینان قرار گرفته و به یکی از مهمترین کانونهای تنش در ماههای اخیر تبدیل شده است.
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