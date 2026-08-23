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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

کتاب «مطالعه انتقادی دیدگاه‌های روش‌شناسی علی الوردی» منتشر شد

کتاب «مطالعه انتقادی دیدگاه‌های روش‌شناسی علی الوردی» منتشر شد

چاپ نخست کتاب «مطالعه انتقادی دیدگاه‌های روش‌شناسی علی الوردی» ترجمه حسن بشیر از سوی انتشارات سروش روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مطالعه انتقادی دیدگاه‌های روش‌شناسی علی الوردی» کتابی است ارزشمند که با قلم سه اندیشمند عراقی، صائب عبدالحمید، فیصل غازی مجهول و علی عبدالهادی المرهج، به نقد و بررسی روش‌شناسی علی الوردی، جامعه‌شناس برجسته عراقی، پرداخته است. این اثر که توسط حسن بشیر به فارسی ترجمه شده، در سه فصل مجزا به بررسی شخصیت، تفکر، روش، منطق ارسطویی و دیدگاه‌های فلسفی الوردی می‌پردازد.

نویسندگان کتاب ضمن احترام به مقام علمی علی الوردی، با استناد به آثار او، نقدهای علمی و مستندی را بر رویکردهای روش‌شناختی وی وارد می‌کنند. این نقدها طیف وسیعی از مسائل اجتماعی، دینی، فلسفی، علمی و منطقی را در برمی‌گیرد. فصل اول به بررسی جامع شخصیت، فکر و روش الوردی اختصاص دارد، فصل دوم بر موضع‌گیری الوردی نسبت به منطق ارسطویی تمرکز می‌کند و فصل سوم به عمق دیدگاه‌های فلسفی او می‌پردازد.

این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به اندیشه‌های اجتماعی و فلسفی در جهان اسلام، به‌ویژه کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از چالش‌های فکری و روش‌شناختی در این حوزه هستند، راهگشا خواهد بود.

مطالعه این اثر به خوانندگان کمک می‌کند تا با دیدگاه‌های مختلف آشنا شده و توانایی نقد علمی و منطقی را در خود تقویت کنند. این کتاب با بررسی انتقادی یکی از تأثیرگذارترین متفکران معاصر عرب، دریچه‌ای نو به سوی فهم اندیشه‌های اسلامی و چالش‌های پیش روی آن می‌گشاید.

چاپ نخست این کتاب در ۱۷۴ صفحه رقعی، شمارگان ۱۰۰ نسخه و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کد مطلب 6924657
زهرا اسكندری

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