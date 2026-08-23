به گزارش خبرگزاری مهر، «مطالعه انتقادی دیدگاه‌های روش‌شناسی علی الوردی» کتابی است ارزشمند که با قلم سه اندیشمند عراقی، صائب عبدالحمید، فیصل غازی مجهول و علی عبدالهادی المرهج، به نقد و بررسی روش‌شناسی علی الوردی، جامعه‌شناس برجسته عراقی، پرداخته است. این اثر که توسط حسن بشیر به فارسی ترجمه شده، در سه فصل مجزا به بررسی شخصیت، تفکر، روش، منطق ارسطویی و دیدگاه‌های فلسفی الوردی می‌پردازد.

نویسندگان کتاب ضمن احترام به مقام علمی علی الوردی، با استناد به آثار او، نقدهای علمی و مستندی را بر رویکردهای روش‌شناختی وی وارد می‌کنند. این نقدها طیف وسیعی از مسائل اجتماعی، دینی، فلسفی، علمی و منطقی را در برمی‌گیرد. فصل اول به بررسی جامع شخصیت، فکر و روش الوردی اختصاص دارد، فصل دوم بر موضع‌گیری الوردی نسبت به منطق ارسطویی تمرکز می‌کند و فصل سوم به عمق دیدگاه‌های فلسفی او می‌پردازد.

این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به اندیشه‌های اجتماعی و فلسفی در جهان اسلام، به‌ویژه کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از چالش‌های فکری و روش‌شناختی در این حوزه هستند، راهگشا خواهد بود.

مطالعه این اثر به خوانندگان کمک می‌کند تا با دیدگاه‌های مختلف آشنا شده و توانایی نقد علمی و منطقی را در خود تقویت کنند. این کتاب با بررسی انتقادی یکی از تأثیرگذارترین متفکران معاصر عرب، دریچه‌ای نو به سوی فهم اندیشه‌های اسلامی و چالش‌های پیش روی آن می‌گشاید.

چاپ نخست این کتاب در ۱۷۴ صفحه رقعی، شمارگان ۱۰۰ نسخه و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.