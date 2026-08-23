به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در آیین اختتامیه جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: به حوزه آموزش‌وپرورش در دولت چهاردهم به طور ویژه توجه می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: برای وزارت راهبردی آموزش‌وپرورش وجود رئیس‌جمهور پزشکیان به‌عنوان کسی که بیش از ۶۰ جلسه با آموزش‌وپرورش برگزار کرده است و به حوزه‌های مختلف اشراف دارد یک فرصت ویژه است. آموزش‌وپرورش باید به این فرصت که طی آن آموزش‌وپرورش به صدر مسائل دولت رفت، ببالد. توجه رئیس‌جمهور به آموزش‌وپرورش به‌عنوان محور بنیادین است و ایشان باور دارند انسان باید در مدرسه و در دامان معلم تربیت شود.

وی خطاب به معلمان حاضر در جمع گفت: باید کودکان و نوجوانانی تربیت کنیم که نهال خرد در آنها به‌درستی بنشیند. دو قدرت اتمی دنیا به جنگ ایران آمدند، آمده بودند که نسخه ایران را به قول خود بپیچند و پس از اتفاقات تلخ دی‌ماه و شهادت رهبر شهید ایران را نابود کنند؛ اما هم آنهایی که به خیابان آمدند و هم آنهایی که به خیابان نیامدند همگی پای ایران ماندند. ایران ما تربیت شده شما معلمان است.

مهاجرانی ادامه داد: آموزش‌ و پرورش امروز بر صدر نشسته است و قدر می‌بیند. دانش‌آموزان را جوینده خرد و عشق به میهن تربیت کنید.